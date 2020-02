AMLO avala desembarco de crucero con sospecha de Covid-19 “por humanidad”

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Aunque aún no se ha descartado que los tripulantes del crucero MSC Meraviglia estén infectados de coronavirus Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador avaló su desembarco en Cozumel, Quintana Roo por “un acto de humanismo”.

No obstante, mientras el mandatario federal emitía su postura en la conferencia presidencial, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, escribió en su cuenta de Twitter:

“El crucero ‘MSC Meraviglia” atracó hace unos momentos en el muelle en Cozumel. La Capitanía de Puerto autorizó el atraque por condiciones de clima. No hay autorización de desembarco. Se mantienen las mismas condiciones de revisión que se realizarán por Sanidad internacional”.

Ayer, en la misma red, escribió: “si hay situaciones de riesgo en salud no habrá autorización para desembarco”.

A las 8:15 horas de este jueves, Alejandra Aguirre, secretaria de Salud de ese estado, informó: “la embarcación se encuentra en el muelle Punta Langosta de Cozumel. Ningún pasajero ha descendido. Personal de Sanidad Internacional inicia protocolo de investigación en el sitio”.

Esta mañana en Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que cuando fue enterado de la situación en el crucero Meraviglia el planteamiento fue atender a las personas a bordo porque son seres humanos: “¿cómo vamos a cerrarles la oportunidad de que sean atendidos?”

Argumentó que aún no está confirmado que tripulantes o pasajeros estén afectados por el virus. “¿Por qué esa paranoia? Eso nunca se puede permitir”.

Y detalló: “se está permitiendo que atraque, que pueda haber un desembarco de los que están en este barco, quienes vienen en este crucero. Se les negó el arribo en dos puertos. Nosotros dimos instrucciones para que se haga una inspección y que se les permita arribar y estar”.

De acuerdo con el tabasqueño, “no podemos actuar con discriminación, se van a cumplir con las normas sanitarias, pero no podemos cerrar nuestros puertos ni aeropuertos ni actuar de manera aislada o rechazada a quienes vienen a México o transitan por México. Nada más cuidar la cuestión sanitaria y es lo que vamos a hacer”.

López Obrador dijo que es “inhumano” negar, incluso, el atraque de la embarcación.

“No podemos actuar de manera inhumana, hay protocolos, se cumplen, pero no es ‘aquí no pueden estar’. Estamos hablando de miles de personas, de turistas de cualquier nacionalidad. Nosotros no podemos actuar así”.

Y reiteró que, si se detecta algún caso de contagio, se atenderá, pero insistió: “tenemos información que no existe esa posibilidad y se va a cumplir con todas las normas”.

Ante la insistencia de la prensa de lo que podría ocurrir si algún pasajero está infectado con el virus, aseveró: “la verdad es lamentable que haya actitudes de rechazo. Imagínense, cerca de 5 mil personas en una embarcación que no pueden desembarcar, la desesperación y todo lo que implica. Si está tan avanzada la ciencia, ¿por qué esas actitudes tan retrogradas? ¿No puede haber acciones preventivas con todos los protocolos que existen para atenderlos? Eso es lo que vamos a hacer”.

De paso, recordó cuando el año pasado su gobierno fue a Bolivia “a rescatar” al presidente Evo Morles, con base en la tradición de asilo de México.

El buque en cuestión proviene de Miami, Florida, y fue rechazado para desembarcar en los puertos de Ocho Ríos, Jamaica, y Georgetown, en Islas Caimán, tras el rumor de que una persona a bordo está infectada de coronavirus Covid-19.

“Estamos preparados… no hay que exagerar”

El presidente López Obrador consideró que hay quien exagera al exigir a las autoridades tomar las medidas necesarias para atender los casos que se presenten en México por el virus. Y fue claro al afirmar: “claro que sí, estamos preparados” para enfrentar la situación.

Luego, trató de suavizar: “no estoy diciendo que lo del coronavirus no represente un riesgo y que tenemos que prevenir. Pero a nivel mundial se habla de 2 mil 500 muertos. Tenemos que atender el asunto, no exagerar, prevenir”.

Según dijo: “estamos preparados para eso. Sí puede haber (casos), pero estamos preparados. No exagerar porque la verdad, la verdad, hay quienes quisieran que nos fuese mal. Tenemos diferencias, pero que no estén invocando males para el país”.

El tabasqueño dijo que su gobierno hace todo lo que está de su parte, que actúa con responsabilidad, tiene “muy buenos médicos” y hasta ahora no se tiene ningún caso registrado.

