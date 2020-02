AMLO elude opinar sobre propuesta de incluir a Ackerman en comité evaluador del INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador prefirió no opinar sobre la propuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de que el investigador John Ackerman sea integrante del Comité Técnico que evalúe a los candidatos a nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Es un proceso que se está llevando a cabo en la Cámara de Diputados, deben actuar con autonomía, con libertad. Y nosotros no tenemos por qué meternos a esos temas”, dijo.

Cabe recordar que Ackerman es considerado ideólogo del partido Morena y promotor de la Cuarta Transformación que encabeza el mismo López Obrador.

El tabasqueño aprovechó para asegurar que “antes” los consejeros del INE eran nombrados así:

“Se repartían tres para un partido, tres para el otro y al más chiquito uno, para que le tocara algo. Y así tenían el control del órgano electoral, los dos grandes controlaban”.

Agregó: “Me tocó saber cuando iban a nombrar a los que están ahora y, por anticipado, dije cómo iban a quedar. O sea, me adelanté: dije cuatro para un partido, tres para otro y uno para éste, el más pequeño”.

Según López Obrador, “ahora no, porque no es lo mismo… Estoy seguro que no porque no somos iguales; nosotros no nos metemos en eso”.

