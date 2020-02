Crucero fondea en Cozumel; analizan salud de dos personas (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El desembarco del crucero MSC Meraviglia en Cozumel, Quintana Roo, podría ocurrir esta tarde, si los dos casos de personas con síntomas respiratorios y a quienes se les tomaron pruebas, resultan positivos a influenza y no a coronavirus o Covid-19, aseguró el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

En conferencia, explicó que hasta las 3:30 de la tarde, la Secretaría de Salud estatal es la encargada del traslado, de Cozumel a Chetumal, de las pruebas tomadas a un tripulante que trabaja en la cocina del crucero y a una niña de 13 años, quienes presentaban síntomas de infecciones respiratorias.

José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, detalló que a la tripulante se le aplicó una prueba rápida en Jamaica que dio positivo a influenza, pero comentó que este tipo de pruebas pueden dar “falsos positivos”. Por ello, dijo que se deben esperar los resultados de laboratorio.

López-Gatell agregó que si resultan positivos a influenza, los pasajeros podrían descender del barco y a los enfermos se les harían recomendaciones de cuidados.

#Video El crucero MSC Meraviglia se encuentra “fondeando” en la costa de Quintana Roo, mientras se analizan pruebas a un cocinero y una niña de 13 años por posible caso de Covid-19 o influenza. pic.twitter.com/clRKZXJCXP — Proceso (@revistaproceso) February 27, 2020

Si fuera Covid-19, dijo, “aunque es muy baja probabilidad, se les atendería” conforme al protocolo.

El subsecretario aclaró que el crucero no atracó directamente en Cozumel, sino que está “fondeando”, es decir, anclado cerca y que el personal de Salud Internacional llegó a él en una lancha para hacer la revisión médica de la gente a bordo.

Y dijo que aún no se sabe si a bordo hay algún mexicano, pues como el crucero no ha desembarcado, el personal de Migración no ha tenido contacto con los pasajeros.

Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, informó que los resultados de la inspección de Sanidad Internacional reportan que no hay ningún síntoma de coronavirus en el crucero. Sin embargo, indicó que hay una infección respiratoria tipo influenza que debe ser analizada en laboratorio.

Con respecto al Crucero Meraviglia, los resultados de la inspección de Sanidad Internacional reportan que NO hay ningún síntoma de coronavirus. Sin embargo hay una infección respiratoria tipo influenza que debe ser analizada en laboratorio. — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) February 27, 2020

