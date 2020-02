Destituyen a funcionario del municipio de Chihuahua por burlarse de mujeres

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El director del Instituto de Cultura Física y Deporte del municipio de Chihuahua, Francisco Alonso Letayf, ofreció una conferencia de prensa, esta mañana, para presentar a los integrantes de la asociación civil Talento Mujer.

En su alocución, el funcionario municipal aludió al evento #UnDíaSinNosotras que las mujeres realizarán el próximo 9 de marzo, y sarcástico soltó: “¿Quién me va a contestar las llamadas? ¿Quién me va a pasar las llamadas? ¿Quién me va a revisar la agenda? Entonces sí me van hacer falta. Entonces, si me van a hacer falta desde ahorita, yo les dije (a las mujeres del ayuntamiento) que nos podremos encerrar aquí en la oficina para que sepan que no vinieron”.

Media hora más tarde, Alonso Letayf fue despedido por la alcaldesa Maru Campos.

“Tras los inaceptables comentarios realizados por Francisco Alonso Letayf, el gobierno municipal informa a la ciudadanía que ha sido destituido de su cargo como director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte”, subrayó en un comunicado.

La alcaldesa añadió: “Como funcionarios debemos tener congruencia entre nuestras acciones y nuestros dichos, no podemos hacer comentarios que atenten contra la dignidad de las personas. Como servidores públicos debemos demostrar con nuestros actos que trabajamos para eliminar toda brecha de desigualdad. Es necesario demostrar solidaridad, empatía y sensibilidad. La dignidad no puede ser objeto de bromas”.

