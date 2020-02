Notimex acusa a la Secretaría del Trabajo de orquestar fraude con sindicato

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Notimex acusó este jueves a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de orquestar un fraude en alianza con el SUTNotimex para ratificar la huelga en la Agencia de Noticias del Estado.

La agencia, dirigida por Sanjuana Martínez, publicó en su portal una nota titulada: “Orquestan fraude para favorecer huelga en SutNotimex”.

En ella se afirmaba que: “La alianza de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, ejecutaron un fraude durante la votación que decidiría si continuaba o no la huelga, al permitir que se cometieran una serie de ilegalidades en las oficinas de la misma Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo”.

Con 81 votos a favor y 60 en contra, la noche de este jueves se ratificó la legalidad de la huelga en Notimex, que estalló en el primer minuto del pasado viernes 21. Se espera que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) emita una resolución en las próximas 24 horas.

Alrededor de las 16 horas, representantes legales de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano y del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) se reunieron para elaborar el acta del “recuento sindical” solicitado por la dirección. Dos horas y media después salieron los abogados.

Al grito de “¡sí se pudo!”, la secretaria general del SutNotimex, Adriana Urrea Torres, exclamó afuera de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet): “La mayoría de los trabajadores votó a favor de la huelga”. Algunos respondieron: “¡Bravo! ¡Viva la democracia y la autonomía sindical!”.

“¿Qué sigue ahora? La autoridad emitirá la resolución que corresponda para el laudo, y estamos confiados en que siguiendo los lineamientos que marca la Ley Federal del Trabajo declarará la licitud del estado de huelga”, explicó el abogado del gremio, José Rodríguez.

A las 19:22 apareció la nota informativa en la página de Notimex, en la que se asegura que entre los votantes por la huelga estaban 34 personas que fueron liquidadas, pero que la STPS y la JFCA lo permitieron, “beneficiando de manera parcial al SutNotimex”.

Además, sostuvo que Urrea Torres estuvo afuera de la sede de la Profedet, y la acusó de lanzar un discurso donde abiertamente invitaba a votar por la huelga.

“Por si fuera poco, Urrea Torres se hizo acompañar por porros de diferentes sindicatos e intimidaron a los trabajadores activos de Notimex para que votaran por la permanencia de la huelga y ninguna autoridad hizo nada para detener las irregularidades”, apuntó.

Para apoyar a los empleados de Notimex, en el lugar se dieron cita integrantes del Frente Auténtico del Trabajo (FAT); Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM); Federación Nacional de Sindicatos Universitarios; Unión Nacional de Trabajadores (UNT); Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Agua (Sitimta); Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, Oficinas, Expendios, Similares y Conexos de la Ciudad de México; Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) y Unifor, el sindicato más grande del sector privado en Canadá.

El STUNAM llevó una camioneta con sonido, que no utilizó, para evitar que los acusaran de porros o de estar coaccionando el voto.

En su nota, Notimex publicó los nombres y apellidos de las 34 personas que, asegura, fueron liquidadas, renunciaron o se les venció el contrato, por lo que no debieron votar, pero la STPS y la JFCA se los permitieron, “en una clara muestra de parcialidad”, recalcó.

A las 20:26, Notimex informó en otra nota que habían presentado 34 impugnaciones a la votación de la huelga, y anunció que “en tres o cuatro días se resolverán”.

Indicó que el conteo original arrojó 141 votos, 81 a favor y 60 en contra. “La agencia continuará con su labor diaria en tanto la autoridad laboral se pronuncia al respecto”, advirtió.

Citó al representante legal de la empresa, Víctor Fernández, quien se refirió a supuestas irregularidades por las que promovió los recursos de impugnación que se resolverían en aproximadamente cuatro días.

“Se hicieron valer ciertas objeciones y no se puede declarar existente la huelga porque hubo irregularidades en el padrón. Se agotarán todas las instancias legales”, recalcó.

En el recuento estuvieron presentes miembros de la Quinta Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Mantendrán guardias

Pasadas las 20 horas, cuando Urrea Torres y sus abogados llegaron a las oficinas de Notimex, en Baja California número 200 de la colonia Roma, los esperaban los huelguistas de guardia, quienes los recibieron con aplausos.

El abogado Carlos Mendoza resaltó que se trata de una batalla ganada por los trabajadores en huelga, aunque saben que la empresa siempre denostará todos sus triunfos, por el desconocimiento legal que tiene respecto a este proceso de huelga.

“En estos días no tarda en que la autoridad notifique la resolución, porque debería de declarar existente la huelga. La mala noticia es que tendremos que hacer guardias todavía, o la parte más importante es esperar un interlocutor que tenga la seriedad debida o conocimiento de los derechos de los trabajadores”, apuntó Mendoza.

“Hoy, quien tiene desafortunadamente las riendas de esta empresa no entiende y no solamente no entiende, sino que de alguna manera transgrede y traiciona no solamente a la empresa, sino a lo que este gobierno ha dicho que es, un gobierno con sentido social”, añadió José Rodríguez, abogado del SutNotimex.

Fue un proceso democrático: Junta de Conciliación

Por la noche, la Junta de Conciliación y Arbitraje emitió un comunicado en el que asegura que el proceso de ratificación “se trató de un ejercicio democrático de consulta de la voluntad de los trabajadores que ejercieron su voto de manera personal, libre, directa y secreta”.

Explica el proceso de ratificación y aclara que la lista de votantes se realiza tomando como base el padrón emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el informe de la Junta Especial competente respecto a los juicios en trámite.

Quienes no pueden votar son “los trabajadores de confianza y aquellos que al haber aceptado su liquidación hayan concluido su relación laboral”. Sin embargo, “dicha condición debe acreditarse en el procedimiento de huelga con las pruebas que ofrezcan las partes”.

También recuerda que tienen derecho a votar “los trabajadores despedidos después de la fecha de presentación del emplazamiento y cuyo juicio aún se encuentre sin resolver”.

