Cuarto disco del potosino Darío Parga en Coyoacán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Tras su vuelta de Cuba, donde realizó actuaciones musicales, el cancionero potosino Darío Parga presentará la docena de temas que incluye su nuevo CD, Fronteras P.M. y otros Límites… (Ediciones Pentagrama, ediciones@pentagrama.com.mx) en Patio Jacarandas del Museo Nacional de Culturas Populares (Av. Hidalgo 289, Colonia Del Carmen, Coyoacán), el próximo domingo 1 de marzo, a las 17 horas.

La entrada será gratuita.

Las piezas de Fronteras P.M. y otros Límites… son composiciones compuestas por el mismo Parga, inspiradas en la música popular de su estado natal, como él afirma:

“Las canciones en sí mismas son fronteras; pero no las mías, pues no se puede cancionar desde la particularidad cuando se vive y crece en la infinidad. Entonces pues, aquí y ahora que todo esto es tomado de los vaivenes no me queda más que devolverlo”.

Parga fue uno de los fundadores del grupo Cal y Canto, con el que participó en el I Festival de Canto Nuevo en San Luis Potosí (a la par de Mexicanto, Fernando Delgadillo, Alejandro Filio y el veracruzano David Haro).

En mayo de 1996 grabó con Cal y Canto su primera producción discográfica Al filo del pecado. Para septiembre de 1997 compuso y grabó (con Juan Manuel Flores), el tema del documental Hombres y mujeres color de barro, realizado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de su tierra San Luis Potosí.

Ya por febrero de 1998, Cal y Canto asistió a la Feria Internacional del Libro en la Habana, Cuba, donde México fue el invitado de honor. En noviembre del mismo año produjo Ecos, en contra de la violencia.

“Digo que hago canciones, digo que nací en San Luis Potosí y me gusta el lugar en donde vivo, entiendo un par de cosas que aprendí y otras tantas que fueron deducción, que más o menos me dieron una guía práctica de cómo seguir adelante. He pensado y creído en la inspiración como fuente de todo…

“Hago canciones, repito, porque no llegan solas, aunque sí casi por cualquier motivo, casi a diario casi a cada ratito; unas por dolencias, ausencias, creencias, amores, destinos, incitadas, añejadas, practicadas, olvidadas, alocadas, devastadas, optimistas, contrarias, deshechas, malhechas, distantes, constantes, arrogantes, temerosas, escabrosas, simples, descifrables, inasibles, aliadas, peleadas en pares, en mares, en tierra. y arriba y debajo de ella… Soy hacedor de canciones, porque no hago otra cosa…”

En este reciente álbum participaron artistas invitados como el mismo David Haro, el reconocido cantautor Rafael Mendoza, don Paco Barrios El mastuerzo (ex Nakos y Botellita de Jerez), así como el también jazzista Juan Pablo Villa.

La crítica identifica el arte de Parga como “intimista” en este su cuarto disco, donde hallamos orígenes de tradición musical familiar, pero también con elementos de la barriada en su infancia y en torno al siglo en que nació; las calles y las personas que las habitan e, indiscutiblemente, “las reflexiones sobre la vida, el amor, Dios y el tiempo”.

Con Parga, acompañarán la presentación de su disco David Haro, Lulo Marchena, El mastuerzo, y Rafa Mendoza.

