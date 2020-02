La OMS eleva a “muy alto” el nivel de riesgo de propagación del Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) aumentó de “alto” a “muy alto” su evaluación de riesgo de propagación del Covid-19 a nivel mundial luego de confirmarse los primeros casos del virus en Dinamarca, Estonia, Lituania, Países Bajos, Nigeria y México.

En conferencia de prensa celebrada hoy en Ginebra, Suiza, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus comentó que en este momento se están viendo epidemias vinculadas al Covid-19 en varios países, pero que en la mayoría de los casos aún se pueden rastrear a contactos conocidos o grupos de casos.

“Mientras ese sea el caso, todavía tenemos la posibilidad de contener este virus, si se toman medidas enérgicas para detectar los casos temprano, aislar y atender a los pacientes y rastrear contactos”, comentó.

El director de la OMS resaltó que la clave para contener el virus es romper las cadenas de transmisión, por lo que hizo un llamado a todos los países para educar a sus poblaciones, ampliar su vigilancia, encontrar, aislar y cuidar cada caso, rastrear cada contacto y adoptar un enfoque de todo el gobierno y la sociedad. “Este no es un trabajo solo para el ministerio de salud”, puntualizó.

Adhanom Ghebreyesus aseguró que más de 20 vacunas contra el virus están en desarrollo a nivel mundial y varias terapias se encuentran en ensayos clínicos, por lo que se esperan los primeros resultados en las próximas semanas.

Y dio una lista de recomendaciones que cada individuo puede hacer para protegerse así mismo y a los demás.

"There are 10 basic things that you should know.

1⃣clean your 👐 regularly with an alcohol-based hand rub, or wash them with 🧼 & 💧.

Touching your face after touching contaminated surfaces or sick people is one of the ways the #coronavirus can be transmitted"-@DrTedros pic.twitter.com/Ty8J0zoGKS

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 28, 2020