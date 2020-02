Se extiende la movilización estudiantil en Puebla en demanda de seguridad

PUEBLA, Pue. (apro).- Estudiantes de más instituciones de educación superior de Puebla se unieron hoy a los reclamos de justicia para los estudiantes asesinados, pero también para pedir al gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta acciones que garanticen su seguridad y no ser las siguientes víctimas por la ola de violencia que azota a esta entidad.

“No quiero ser el siguiente”, “Vine a Puebla por un título, no por un acta de defunción”, “Qué ganas de ir a estudiar sin el miedo de no regresar”, “Pensé que matarse estudiando era en sentido figurado”, “Ser estudiante es más peligroso cada día”, “Mi mamá quiere un profesionista, no un cadáver”, son algunos de los mensajes colocados por los alumnos afuera de sus planteles.

Estudiantes de la UVM Puebla protestan contra la inseguridad y la violencia en solidaridad con estudiantes de la BUAP y de la UPAEP #NiUnaBataMenos pic.twitter.com/xJBqoS8r40 — Celina Peña Guzman (@CelinaPGuzman) February 28, 2020

En solidaridad con el movimiento que iniciaron el martes, estudiantes de medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y de la Universidad Autónoma Popular del Estado de Puebla (UPAEP), hoy se unieron a las protestas la Universidad del Valle de México (UVM), la Universidad Madero (Umad), la Universidad México Americana del Golfo (UMAG) y la Universidades Alva Edison.

Estudiantes de Ciencias de la Salud de la @udlap tienen ceremonia en apoyo a sus compañeros fallecidos de @BUAPoficial y @UPAEP pic.twitter.com/duSIX3c8xr — Educacion Superior MX (@mx_superior) February 28, 2020

Además, lo hicieron estudiantes del Colegio Minimalista de Ciencias Penales, la Escuela Normal Federalizada y el Instituto de Estudios Universitarios (IEU), el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Estomatología y Salud (CIESES) y la Universidad Politécnica Nacional (UPN).

Desde las 6:30 de la mañana, los estudiantes se colocaron a las entradas de sus escuelas y decretaron paro de labores.

En algunos casos como el IEU, los jóvenes, con carteles en mano y coreando consignas, cerraron las calles frente a sus escuelas. “No somos uno, ni somos cien, Miguel Barbosa cuéntanos bien”, gritaron.

En otros como la Umad, los estudiantes aprovecharon los rojos del semáforo para colocarse frente a los automovilistas y manifestarles sus reclamos. “Hoy fue un lobo (en refencia a la BUAP), que mañana no sea un tigre”. La mayoría de los conductores manifestaban su apoyo a los jóvenes tocando su claxon o aplaudiendo.

En Puebla ¡Los estudiantes persisten! Se suman más universidades y preparatoriss #niunestudiantesmenos #Puebla #BUAPSePara #UPAEP #BINE #CME Toman avenidas 31 poniente, 11 y 13 sur pic.twitter.com/7iNTTSXuc8 — Selma Velah (@selmavelah) February 28, 2020

Recuerdan a otros asesinados

Los estudiantes de la UVM se manifestaron afuera de sus instalaciones y pasaron lista no sólo con los nombres de Ximena Quijano, Antonio Parada y Javier Tirado, sino de otros estudiantes que han sido asesinados en los últimos años.

Otras instituciones como el CIESES y de la UMAG marcharon por las calles de Puebla para dirigirse a la Facultad de Medicina de la BUAP a fin de manifestar su respaldo a las demandas que han planteado que son justicia para los tres estudiantes y el chofer de Uber asesinados en Huejotzingo y la instrumentación de medidas que abatan la inseguridad que los afecta a diario.

Estas escuelas se suman a una decena más que desde ayer se manifiestan en apoyo al movimiento estudiantil que demanda seguridad y justicia, como el Instituto Tecnológico de Puebla (ITP), el Benemérito Instituto Normal del Estado (BINE) y la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP) que desde ayer mantienen el paro.

Después de una marcha hasta casa Aguayo, los alumnos del BINE denunciaron que por semana son víctimas de al menos tres o cuatro asaltos.

En diferentes asambleas que han llevado a cabo, los jóvenes han expuesto que lo ocurrido en Huejotzingo está antecedido de otras muertes violentas de estudiantes y de un clima de violencia que aqueja a toda la sociedad poblana.

La Asamblea Universitaria 25/02, que congrega a representantes de la mayoría de facultades de la BUAP, emitió un comunicado en el que aclaró que el movimiento era netamente estudiantil, pacífico, apartidista y que no tiene interés político ni por parte de la rectoría o del gobierno estatal.

La Asamblea Autónoma del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades refirió que en las últimas dos décadas han sido asesinados 54 estudiantes en Puebla y que 14 alumnas de la BUAP fueron víctimas de feminicidio.

“Nos preguntamos si la respuesta está en pedir más seguridad, patrullaje o cámaras de vigilancia o si es momento de reencontrarnos y reflexionar otros caminos”, cuestionaron en un pronunciamiento.

Esmeralda Soto, madre de Mariana Fuentes Soto, tomó la palabra para recordar que su hija fue asesinada en 2017 de un disparo en la espalda cuando llegaba a la casa de una amiga, todo para robarle un celular. La mujer pidió a los padres de familia unirse a las manifestaciones que han emprendido los jóvenes.

También recordaron a Nancy Álvarez, quien fue asesinada a balazos en un asalto el 8 de junio del año pasado cuando llevaba a su hija a presentar el examen de admisión de la BUAP, o al estudiante de maestría de la UPAEP, Alejandro Trejo Almontes, igual murió luego de ser baleado en un asalto ocurrido en octubre de 2019, entre otros casos.

UPAEP denuncia intento de secuestro

En medio de las manifestaciones, la Asamblea Estudiantil de la UPAEP denunció que ayer en esa institución se registró un intento de secuestro de una estudiante, a la cual no se identifica.

En un comunicado, con los logotipos de la institución educativa, denuncian que la alumna fue auxiliada por personal de la universidad y que además recibió el respaldo del despacho jurídico para presentar la denuncia correspondiente.

“Estamos decepcionados e indignados, ya que en la primera reunión con el gobernador Miguel Barbosa, nos prometió un patrullaje constante en las inmediaciones del campus universitario, que hasta el día de hoy no ha sido cumplido”, reclama la asamblea.

A la vez reitera su llamado a la unidad estudiantil y a mantenerse en un frente único “con el objetivo de resolver el problema de inseguridad en el Estado de Puebla”.

