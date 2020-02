Hasta en 15 mil pesos venden cubrebocas por coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Minutos después de que el gobierno federal confirmó el primer caso de coronavirus en México, diversos vendedores comenzaron a lucrar en internet con el temor de la población, ofreciendo paquetes de cubrebocas a precios 838% más altos en comparación con su costo normal y asegurando total protección.

El caso más oneroso fue detectado en el portal de comercio en línea Amazon: el vendedor identificado como “Productos Ecológicos” anunció en 15 mil pesos –ofrece gratis el envío– un “paquete de 20 cubrebocas N95 quirúrgico certificado nioshi OMS coronavirus tapabocas”. El producto también es vendido en el portal Mercado Libre, pero en mil 599 pesos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), los cubrebocas o máscaras para respirar N95 “deben utilizarse sólo en el área de riesgo y quitarse al salir”.

En un documento sobre el uso de respiradores desechables de alta eficiencia para partículas, el organismo explica que el término “N95” tiene que ver con que el respirador puede filtrar al menos 95% de partículas altamente penetrantes. Sin embargo, este respirador no es resistente a aceites y aclara que la efectividad depende del sellado, “cualquier cosa que interfiera disminuirá la protección que brinda el respirador”.

Desde la semana pasada, Amazon ha dado de baja alrededor de un millón de productos que ofrecen curar o proteger del coronavirus, informó la agencia de noticias Reuters este viernes.

El vendedor

Cuando al vendedor de Amazon se le preguntó sobre el cubrebocas que oferta en 15 mil pesos, aseguró que el producto que están vendiendo “son los que actualmente recomienda la OMS (Organización Mundial de la Salud) N95 para partículas…”

–¿Pero el producto no estaba a menor precio? –se le pregunta.

–Sí, la verdad es que han estado subiendo de precio. Hoy justamente con el tema de la noticia de que ya hubo un infectado en México se acaban de disparar los precios en el mercado. Pero sí, justamente, estaban a un menor costo y han subido muy rápidamente.

–¿Qué tan efectivo es contra el coronavirus?

–Como tal no sé los porcentajes de efectividad para cada modelo de cubrebocas y sólo manejamos los que están recomendados por las organizaciones mundiales para el coronavirus. O sea, cumplen con los dos requisitos: que sean N95 y certificado NIOSHI. Entonces, todos los que vendemos que tienen esas características son los más efectivos en cuanto al coronavirus.

–¿Se necesita otro aditamento para protegerme del coronavirus o sólo con el cubrebocas?

–¡Ah!, mira, nosotros sólo vendemos cubrebocas, pero también se recomienda altamente comprar gel antibacterial, ya que se transmite mucho (el virus) por las manos…

El vendedor recomendó igualmente un spray para la ropa “para cuando uno entre o salga de la casa. Otra cosa que se recomienda mucho es beber mucha agua y agua alcalina”.

–Entonces, ¿con el cubrebocas que vende y los demás consejos ya tengo protección? –se le insiste.

–Y no tocarse la cara… También (el virus) puede entrar por los ojos. Igual no necesitas traer goggles, porque es un poco extremo. Más bien, lo ideal es no tocarse la boca y, sobre todo, no traer las manos sucias.

“Los últimos en México”

En Mercado Libre otras personas ofrecen el mismo cubrebocas a sobreprecio, ganándose el reproche y los insultos de los usuarios.

Uno de los casos que más destaca en ese portal es el que oferta en 10 mil pesos un “3M Cubrebocas 8210 N95 Coronavirus Paq/20”.

Un posible comprador le escribe al vendedor que necesita cinco mil piezas y le pregunta si hay un descuento por mayoreo. El vendedor le responde: “Ya no tengo esa cantidad. Estas son las últimas que tengo, y me atrevería a decir que son las últimas en México. Saludos”.

Otro usuario pregunta al mismo vendedor si en verdad sirven contra el coronavirus…

“¡Anímate! Sí, son los que se están usando a nivel mundial en los centros de cuarentena y atención hospitalaria. Saludos”.

De acuerdo con la OMS, si la persona está sana, “sólo necesita llevar mascarilla si atiende a alguien en quien se sospeche la infección por el coronavirus”. Si un paciente tiene tos y estornudos, también aconseja su uso. (Ver recomendaciones de la OMS para el uso de cubrebocas)

Según las autoridades sanitarias de China, país donde inició el brote, el nuevo coronavirus puede transmitirse desde una distancia de uno a dos metros, y destacaron que los ojos también tienen un rol importante en un posible contagio, por lo que el uso de cubrebocas no es suficiente para protegerse del virus.

En España, por ejemplo, el uso de cubrebocas con grado de filtración N95 tiene un costo de 17 euros, que al tipo de cambio actual representan 374 pesos por pieza, un costo muy inferior al que se ofrece en los sitios en línea en México.

