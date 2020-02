Periodista de El Diario de Juárez denuncia a Corral por discriminación simple

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luz del Carmen Sosa Carrizosa, periodista de El Diario de Juárez, denunció al gobernador Javier Corral Jurado por discriminación simple y “lo que resulte”, debido a que se negó a responder a las preguntas que le hizo en una conferencia de prensa, el pasado 24 de febrero.

Según Sosa, el mandatario estatal violentó sus derechos como periodista y como ciudadana.

Ayer, la reportera presentó una queja por el mismo motivo ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que fue recibida por el visitador Santiago González.

En la rueda de prensa convocada por Javier Corral, Luz del Carmen Sosa lo cuestionó sobre los resultados en los municipios que tienen mando único en seguridad, a cargo del gobierno estatal, porque en la actual administración –le dijo– se han registrado más de 7 mil 500 homicidios con alto índice de impunidad.

En otra intervención, la periodista preguntó a Corral las consecuencias que ha generado la deuda pública, dado que los préstamos cortos se están volviendo impagables.

Corral se negó a responderle por “falta de profesionalismo”. La reportera insistió: “Por favor, yo lo estoy haciendo y con todo respeto, señor gobernador”.

–No, no tienen de mi parte ninguna consideración esas campañas de mentiras y difamación de El Diario.

–Señor gobernador, le pido que por favor responda mis preguntas.

–No, a El Diario no le respondo.

–Pero soy reportera, señor. Y tengo el derecho a que usted me responda.

–Está bien, pero no, ya no voy a caer en esa dinámica. No tienen respeto, punto.

–Usted tampoco, señor. Le pido que por favor me responda. Respóndame por favor porque soy reportera y le estoy haciendo un cuestionamiento.

–No tengo ninguna obligación de responderle, ninguna.

–Es sujeto obligado, señor.

–Ninguna obligación de responder mentiras a El Diario…

El lunes 17, Luz del Carmen Sosa también acudió a otra rueda de prensa convocada por el gobierno estatal y le preguntó a Javier Corral sobre la información que se ha ventilado en el juicio oral contra el único detenido por el homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, Juan Carlos Moreno ‘El Larry’. También se negó a responderle.

Corral dijo a la periodista que no le respondía porque los reporteros de El Diario no son confiables y manipulan todo. Sosa Carrizosa consignó esa respuesta en la nota periodística.

Asimismo, consideró que se ha generado un ambiente hostil en su contra, a través de las redes sociales del gobierno, y Corral como gobernador –subrayó– debe garantizar sus derechos como ciudadana y como periodista.

En ese sentido, demandó respeto al ejercicio de su profesión y como ciudadana, ya que fue discriminada, porque sólo a ella se negó a responderle.

Con la queja interpuesta ante la CEDH, la periodista busca que se le garantice el libre desarrollo de su profesión, que al cuestionar se le responda con base en lo que pregunte, y que se le dé acceso a la información, como a todos los demás reporteros, en las conferencias de prensa que la misma autoridad convoca.

