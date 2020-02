Notimex difunde “lista fraudulenta” de votantes que decidieron sobre huelga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Agencia de Noticias del Estado Mexicano, dirigida por Sanjuana Martínez, arremetió de nueva cuenta contra la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), pese a que la primera puntualizó los criterios utilizados para el recuento de votos sobre la huelga en Notimex.

En una nota informativa titulada: “Notimex publica las pruebas del fraude de la STPS y la JFCYA (sic) sobre la huelga”, resaltó que el departamento jurídico “divulgó la lista de personas que ya fueron liquidadas”.

Al respecto, en la cuenta de Twitter @NoSomosPorros, empleados de la agencia criticaron la difusión de ese listado con los siguientes mensajes:

“Una vez más @notimex desde la plataforma oficial violenta la LFPDPPP @inai al hacer públicos datos de carácter personal de 34 exempleados, al difundir información referente a identidad e información financiera. ¿Conocerán la ley en la materia? @CNDH”.

Otro dice: “Tendrán idea al menos de que para protección de datos personales hay una ley de carácter federal? Sabrán que los datos personales que difundieron pone en un grave riesgo a los titulares. @inai @CNDH”.

Notas relacionadas:

Notimex acusa a la Secretaría del Trabajo de orquestar fraude con sindicato

En la nota informativa sin firma elaborada por Notimex, publicada a las 15:26, se citó al director jurídico de la agencia, Víctor Fernández Peña, quien se lanzó contra la titular de la JFCA número 5, María Eugenia Navarrete, a la cual acusó de violar el artículo 931, fracción III de la Ley Federal del Trabajo, así como la jurisprudencia del 26 de febrero de 2020 para el recuento de votos de los trabajadores sobre la legalidad de la huelga estallada el pasado viernes 21.

“El director jurídico de Notimex, Víctor Fernández Peña, denunció que la Junta no cumplió con el numeral de la Ley Federal del Trabajo, pues éste es muy claro al señalar que no podrán votar las personas que no estén en la condición de subjudice, es decir, con un juicio activo, pendiente de resolución judicial, en este caso contra la Agencia”, indicó.

“En este sentido –agregó el jurídico–, en la votación del jueves pasado emitieron sufragio decenas de personas que terminaron su relación laboral y fueron liquidadas conforme a derecho, sin vínculo con la empresa. No estaban subjudice.

“Es decir, votó personal que firmó un convenio de terminación laboral que fue pagado y ratificado ante la Junta. Fueron extrabajadores que no estaban subjudice, por lo que en las manos de ellos quedó la decisión (de la huelga)”, refirió Víctor Fernández Peña.

El encargado del departamento jurídico de Notimex resaltó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofreció una lista de 260 trabajadores que la JFCA rechazó. Y difundió “la lista fraudulenta”, como tituló en su nota informativa.

“La lista de 166 trabajadores de Notimex que armó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 5, dirigida por María Eugenia Navarrete, para que decidieran sobre la huelga de la Agencia, incluía también trabajadores de confianza. El departamento jurídico de Notimex divulgó la lista de personas que ya fueron liquidadas, la fecha en que firmaron su convenio y el monto de la indemnización que recibieron”, según la agencia.

La víspera, la JFCA aclaró que la lista de votantes se realizó tomando como base el padrón emitido por el IMSS y el informe de la Junta Especial competente respecto a los juicios en trámite. Aclaró que no votan los trabajadores de confianza ni quienes hayan aceptado su liquidación y concluido la relación laboral, ni los despedidos después de la fecha de presentación del emplazamiento y cuyo juicio aún se encuentre sin resolver.

Al respecto subrayó: “Se trató de un ejercicio democrático de consulta de la voluntad de los trabajadores que ejercieron su voto de manera personal, libre, directa y secreta”.

Comentarios