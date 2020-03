Proveedores de la Conade tienen nexos con Ana Guevara

CIUDAD DE MÉXICO.– La Conade celebró al menos tres contratos con empresas de reciente creación durante el primer año de gobierno. Una de estas empresas seleccionadas, Ostergard Rensen Consultores, tiene como socia a María de Lourdes Karime Balut Escartín, quien fue asistente de la propia directora de la Conade, Ana Guevara, cuando ella fue legisladora en el Senado de la República.

Arrancaron con diferencia de una semana, tienen nombres de inspiración nórdica, protocolizaron sus respectivas escrituras ante el mismo notario, y ‘cruzaron la meta’ el mismo día: el 1 de junio, cuando ambas comenzaron a facturar por asesorías jurídicas a la Conade.

De acuerdo con su acta constitutiva, Ostergard Rensen Consultores fue creada el 26 de marzo de 2019 y se protocolizó el 2 de abril, con un capital de 4 mil pesos. Dos meses después, la Conade le adjudicó de manera directa un contrato por 1.4 mdp por el servicio de “consultoría legal, civil y migratoria”.

Los socios de Ostergard son Jesús Eberth Alonso Ruelas, Rubén Martínez Vega, David González Freyre, y María de Lourdes Karime Balut Escartín, ésta última fue asistente de Ana Gabriela Guevara cuando fue senadora. La exatleta fue legisladora en la Cámara alta entre 2012 y 2018 por el Partido del Trabajo.

Además de su actividad empresarial, Karime Balut es actualmente integrante del equipo ejecutivo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde se desempeña dentro del área de Comunicación Corporativa. Bartlett coordinó el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado cuando Guevara trabajaba ahí.

Consultada sobre su participación accionaria en la compañía Ostergard, Karime Balut Escartín respondió:

–Yo no soy accionista de ninguna empresa.

Se le preguntó si podría tratarse de una persona con nombre homónimo, pero solo indicó que más tarde se comunicaría, “porque estamos por entrar a una reunión”. Sin embargo, su socio y director de la consultora, Jesús Eberth Alonso, confirmó que la exasistente de Guevara forma parte de la empresa Ostergard que vende servicios a la Conade, aunque descartó un posible conflicto de interés.

–Yo conozco a Karime porque (…) me he dedicado también al derecho migratorio, y (…) ella estaba en la comisión de Asuntos Migratorios (del Senado, que presidía Ana Gabriela Guevara), e intercambiando puntos de vista hicimos una amistad, y entonces ella ni siquiera entró a trabajar a la Conade. No tenemos una comunicación muy fluida, pero hasta donde yo me quedé, iba a entrar a trabajar a CFE. Entonces el tema no es que estuviese trabajando en la Conade y que me pudiera ayudar de alguna forma.

Karime Balut trabajó al menos desde 2014 en el staff parlamentario de Ana Gabriela Guevara, de acuerdo con fuentes consultadas, y Quinto Elemento Lab cuenta con copias de los contratos por honorarios firmados por la hoy socia de Ostergard con el Senado de la República, con fechas de febrero de 2016 y de diciembre de 2017.

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Artículo 50) establece que las dependencias deberán abstenerse de contratar a terceros con los que tenga o haya tenido “relaciones profesionales, laborales o de negocios (…) durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación”.

Karime Balut – Contrato Sen… by Revista Proceso on Scribd

Contrato Senado Diciembre 2016 by Revista Proceso on Scribd

Contrato Senado Diciembre 2017 by Revista Proceso on Scribd

Ostergard Acta Constitutiva by Revista Proceso on Scribd

Contrato Ostergard Conade by Revista Proceso on Scribd

En su escritura pública, Ostergard consigna como propósito social actividades tan variadas que van desde la operación de “bares y salones de baile” hasta la “asesoría en licitaciones y subastas de cualquier tipo y materia para todo”.

Aunque se creó legalmente en marzo del año pasado, la fundación de esta consultora se cocinó desde el mes posterior al triunfo electoral de la actual coalición gobernante. Eberth Alonso relató que en agosto de 2018, un contacto que actualmente trabaja en la Secretaría de la Función Pública, le habló de la oportunidad de contratos con la futura Administración.

–Me dijo: ‘Oye Eberth, deberías de meterte y concursar, porque lo que quiere ahora el nuevo gobierno es (…) poder darle la oportunidad a despachos nuevos’. Me pareció interesante la idea, y le dije: ‘es que yo estoy constituido como persona física con actividad empresarial’. ‘Bueno, pues puedes constituir una empresa, pero con un par de socios para que no nada más sea como, eh… no engañar, sino darle un revestimiento jurídico para poder competir con despachos de más experiencia’.

Borgelund Consultores México fue fundada con 2 mil pesos el 2 de abril de 2019. El objeto social de esta empresa es exactamente el mismo que el de la consultora Ostergard, casi palabra por palabra y coma por coma, aunque ambas compañías tienen socios diferentes.

El 1 de junio, la Conade pactó con Borgelund un contrato por asesoría legal laboral por 1.8 mdp, bajo “adjudicación directa federal”, según consta en el expediente 1921714 de Compranet, aunque su administrador aseguró que el contrato se obtuvo vía licitación.

–Soy abogado con 19 años de actividad. He sido contratista de gobierno, fundé la empresa porque ya no se puede concursar como persona física. El contrato fue por licitación (…) Antes se hacían adjudicaciones directas, pero ya no, dijo Armando Reyes Sánchez, administrador de la compañía.

Cuando se le preguntó sobre la identidad de los miembros de su sociedad comercial que vienen identificados en el acta constitutiva, Reyes Sánchez inicialmente dijo desconocer al comisario de su consejo, Ignacio Manuel Navarrete García, aunque después reconoció que “sí lo he visto, pero no está aquí, nos lo asignaron en la notaría”.

Cuestionado al respecto, el notario número 116 Ignacio Morales Lechuga, ante quien se protocolizó Borgelund, negó que las notarías hagan esos nombramientos: “La determinación del comisario es la que indica el solicitante. No tenemos ningún interés en designar administradores, apoderados o comisarios, sino los que los clientes nos dicen”.

A Reyes Sánchez también se le preguntó si conocía a Carmen Sánchez López, otra socia que aparece en el acta de Borgelund.

– ¡Claro que la conozco! ¿Cómo no voy a conocer a mis socios? Es una señora que creo que es pensionada de la UNAM, respondió.

Desde el 3 de diciembre de 2019, Quinto Elemento Lab solicitó una entrevista con la titular de Conade para conocer detalles acerca de las contrataciones de estas dos consultoras, pero no hubo respuesta.

Además de Ostergard y Borgelund, hay otras empresas de reciente creación que han sido favorecidas con contratos por parte de la Conade. La firma IPM Investigación Estratégica Social, creada el 7 de enero de 2019 por Porfirio Cruz Vázquez, exdirector general de Opinión Pública de la Presidencia de la República bajo la gestión de Enrique Peña Nieto, obtuvo dos contratos adjudicados por la Conade relacionados con la campaña del Premio Nacional de Deporte 2019, que suman medio millón de pesos.

Reportaje publicado en la edición 2261 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

