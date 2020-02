Por coronavirus, Trump analiza cerrar la frontera con México

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que está considerando medidas para intentar contrarrestar la propagación del coronavirus, entre ellas el cierre de la frontera con México.

Sin embargo, luego matizó y aseguró que “esta no es una frontera que parece ser un gran problema en este momento… estamos pensando en todas las fronteras”.

Además, Trump prohibió la entrada a Estados Unidos de todos aquellos que hayan visitado Irán en los últimos 14 días, y recomendó a los estadunidenses que no viajen a ciertas zonas afectadas de Italia y Corea del Sur.

Las autoridades estadunidenses anunciaron una campaña total de prevención del coronavirus, que estará dirigida por el vicepresidente Mike Pence, luego de que se reportara la primera muerte de una paciente contagiada por el Covid-19 en ese país.

Se trata de una mujer de casi 60 años que falleció en el estado de Washington, según confirmó un vocero del Centro Médico EvergreenHealth.

En la conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump describió a la persona fallecida como una mujer que se acercaba a los 60 años y con un alto riesgo médico.

Dijo que los estadounidenses sanos deberían poder recuperarse si contraen el nuevo virus.

The Trump Administration took early action on coronavirus—a choice that bought time and saved lives. pic.twitter.com/XNwsUqzGKV

— The White House (@WhiteHouse) February 29, 2020