Van cuatro casos confirmados de coronavirus, un portador y ocho sospechosos

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– El director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal, José Luis Alomía, informó que este sábado se confirmó un cuarto caso de coronavirus o Covid-19 en Torreón, Coahuila, además de una persona “portadora” del virus, pero que no ha desarrollado síntomas, en el Estado de México.

En conferencia en Palacio Nacional, detalló que a los dos casos de la Ciudad de México y al de Sinaloa confirmados –con signos y síntomas–, se sumó el caso de Coahuila.

Se trata de una mujer de 20 años que regresó de Milán, Italia, a México el pasado martes 25 y comenzó a tener manifestaciones clínicas leves el jueves 27.

La persona pidió atención médica, le tomaron una muestra rápida que resultó positiva, misma que se envió al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) que la ratificó.

Alomía agregó que la persona considerada como “portadora” reside en el Estado de México y es una de las cuatro que asistieron a una convención en Italia, de donde importaron el virus.

Detalló que, aunque no ha presentado los síntomas de la enfermedad, el hombre dio “positivo” a la prueba. Aclaró que, de cualquier forma, continuará en periodo de aislamiento de 14 días. En ese lapso “se verá si llega a desarrollar síntomas. Si sí, ya sería caso confirmado”.

Dijo que hasta la noche de este sábado existen en México 46 casos descartados y ocho sospechosos.

AMLO puede seguir con abrazos

El subsecretario Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud federal, Hugo López-Gatell, fue cuestionado sobre el riesgo que podría correr el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus giras, como la de hoy en Tabasco, donde se dejó abrazar por la gente, en medio de la alerta por el Covid-19.

“Hoy en la fase en la que estamos (Fase 1), no hay ninguna restricción para que nadie lo haga (abrazarse y saludarse de beso). Si pasamos a otra fase, se tomarían restricciones”, dijo.

El funcionario recordó que al tabasqueño “lo quiere mucho la gente y lo quiere abrazar” y que, hasta el momento, aunque el presidente esté entre la población más vulnerable al virus –adulto mayor–, “en este momento todas las personas en México tenemos una probabilidad extraordinariamente baja entre los 130 millones, con 4 casos, el riesgo es infinitamente bajo”.

No obstante, aclaró que si la situación pasa a la Fase 2 –de transmisión local–, “todos, no solo el presidente, tendrían que tomar otras medidas”.

Covid-19 no amerita “emergencia”

López-Gatell mencionó dos diferencias importantes entre la crisis de influenza de 2009 y la pandemia del Covid-19 que hacen que ésta última no deba ser considerada como “emergencia”.

La primera consiste en que, para el Covid-19, México no fue el punto de inicio, sino China, Y que ahora ya se tiene mucha información científica y técnica de la enfermedad. En 2009 esa información no se conocía y, con Estados Unidos y Canadá, se tuvo que compartir la información al mundo.

“Eso explica las grandes medidas de prevención y control que se toman ahora contra las de 2009. Hoy no somos el centro de inicio”, dijo.

La segunda diferencia es que, en 2009 no se conocía el comportamiento del virus AH1N1, por lo que se tuvieron que tomar medidas de emergencia epidemiológica.

“Hoy con el coronavirus no se puede decir ‘emergencia’. Sí es una epidemia, pero no es tan agresiva ni afecta tanto la salud y la vida de las personas. Por eso no se siguen los mismos patrones de atención y prevención que en 2009”, agregó López-Gatell.

En China, 573 nuevos casos

Mientras tanto, las autoridades de salud pública de China confirmaron 573 nuevos casos y 35 muertes en la parte continental.

Hasta la media noche del sábado (hora local) se habían confirmado 79 mil 824 casos, incluidos 35 mil 329 en tratamiento y 41 mil 625 dados de alta tras su recuperación.

Además, dos mil 870 personas han fallecido a casusa del coronavirus Covid-19.

