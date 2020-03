Homenaje a Michel Block en Fonoteca Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– El inolvidable pianista belga Michel Block (Amberes, 12 de enero de 1937–Bloomington, Indiana, 4 de marzo de 2003) será homenajeado en una sesión auditiva de la Sala Murray Schafer, en la Fonoteca Nacional de Coyoacán, el próximo martes 3 de marzo, a las 19 horas.

Michel Block fue famoso no por haber ganado un premio, sino por perderlo. En 1960, los jueces le otorgaron el décimo lugar en el Concurso Internacional de Piano Fryderyk Chopin, en Varsovia; pero la audiencia (y el eminente pianista Arthur Rubinstein) protestaron ante semejante fallo, convirtiéndolo –de acuerdo con el New York Times– en “el pianista más controversial de dicho año”. En esta plática se abordarán aspectos de la vida y música de Bloch.

Se contará con la presencia de los pianistas Arturo Uruchurtu, Alejandro Barrañón y Raúl Herrera, así como Catherine Block, hermana del homenajeado. Conforme al boletín de prensa emitido por Fonoteca Nacional, que dirige el experto musicólogo Pável Granados:

“Ellos hablarán de las particularidades de la técnica de Michel Block (en el 17 aniversario de su fallecimiento), amén del desarrollo de su carrera artística la cual inició en México a muy temprana edad, cuando estudió piano antes de mudarse a los 18 años a Nueva York, donde estudió en la Academia Juilliard. En ese tiempo comenzó a tener gran fama como intérprete.

“Harán hincapié en cuando Michel Block quedó en décimo lugar en el Concurso Internacional de Piano de Fryderyk Chopin, a pesar de su gran participación, la cual fue muy bien recibida por el pianista Arthur Rubinstein (miembro del jurado), quien creó un premio especial para reconocer su trabajo.

“Dos años más tarde, ganó en Nueva York el premio Leventritt, sumando así su nombre a una destacadísima lista de grandes pianistas como Van Cliburn, Alexis Weissenberg, Malcolm Frager, Eugene Istomin y Gary Graffman”.

Arturo Uruchurtu fue alumno de Aurora Serratos en el Conservatorio Nacional de Música, de donde se graduó con Mención Honorífica; posteriormente hizo estudios de maestría con Michel Block en la Universidad de Indiana, en los Estados Unidos. Entre 1989 y 1994, gracias a una beca otorgada por el Ministerio Húngaro de Cultura, continuó con estudios de postgrado en la Academia Franz Liszt de Budapest, bajo la guía de Ferenc Rados. Sus actuaciones como solista o como integrante de conjuntos de cámara al lado de distinguidos músicos de nuestro medio, así como de huéspedes extranjeros, han cosechado favorables críticas. Así, por ejemplo, su presentación junto a otros importantes solistas dentro de la temporada de invierno 1997 de la OFUNAM, en que fue interpretada la obra Bodas de Igor Stravinski, fue calificada por el crítico José Antonio Alcaraz como “el mejor concierto del año” (Proceso, 4 de enero de 1998).

A su vez, Alejandro Barrañón se graduó como pianista concertista en 1991 en el Conservatorio Nacional de Música en donde fue alumno de Aurora Serratos. Estudió dos años el programa de pianista-concertista en la Hochschule für Musik und darstellende Kunst, de Viena. Obtuvo el grado Master of Music en Longy School of Music en Cambridge, Massachussets y el de Doctor of Musical Arts en la Universidad de Houston.

Defendió su tesis doctoral sobre los Estudios para piano de Carlos Chávez en 2006. Fue becario del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, del gobierno austriaco, del programa Fulbright-García Robles, y del Programa de Mejoramiento del Profesorado. En las etapas iniciales de su trayectoria pianística logró el primer lugar en los siguientes certámenes: “Premio Hermilo Novelo” en 1984; “Primer Concurso de Jóvenes Solistas” de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes en 1984; “Pianista Sala Chopin” en 1985 y justo el “Michel Block” de la UNAM, en 1987.

A lo largo de la charla se reproducirán grabaciones de interpretaciones emblemáticas de Michel Bolck, las cuales son resguardadas por esta institución, ubicada en los jardines de la calle Francisco Sosa 383, Barrio de Santa Catarina, Coyoacán, CDMX, código postal 04010.

El audio de este evento será grabado para enriquecer el acervo de la Casa de los Sonidos de México, el cual se puede consultar en la Audioteca Octavio Paz, ubicada en sus instalaciones.

La transmisión en vivo de este homenaje y otros eventos de la Fonoteca Nacional se puede seguir en la página de Facebook siguiente: https://www.facebook.com/events/512986589421832/ y @FonotecaNacionalMexico. Más datos al teléfono 41550950 ext.7552 e informesfonoteca@cultura.gob.mx. El homenaje será gratuito para todo público en la Murray Schafer, el 3 de marzo, a las 19 horas. Cupo limitado.

