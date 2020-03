Murió el actor de doblaje Luis Alfonso Mendoza; acusan homicidio en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso Digital).- El actor de doblaje mexicano Luis Alfonso Mendoza, conocido por ser la voz de personajes como Sheldon Cooper o Gohan en Latinoamérica, falleció este sábado, aparentemente, tras ser herido de bala en una riña en la colonia Portales de la capital mexicana.

El deceso del actor, de 55 años de edad, fue confirmado por varios de sus colegas entre ellos Eduardo Garza, Mario Castañeda y Mario Arvizu.

“Amigos, desgraciadamente es cierto. Es horrible dar este tipo de información y yo soy la persona menos indicada para hacerlo, pero efectivamente hoy falleció mi querido Luis Alfonso Mendoza, gran actor de doblaje. Se nos fue otro grande. DEP.”, escribió Garza en su cuenta de Twitter.

Me apena profundamente el fallecimiento de mi amigo y colega Luis Alfonso Mendoza y de su esposa Lulú. Que Dios los reciba en su reino 🙏🏻 Hasta siempre Luis Alfonso. pic.twitter.com/g121eK0T1W

Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso… Que alguien me lo explique…! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años… Ayer fue un día triste…

— Mario C Castañeda P. (@ccp_mario) March 1, 2020