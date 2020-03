México acatan medidas de la OMS sobre Covid-19 sin afectar comercio y tránsito de personas: López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso Digital).- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló a Proceso de “distorsionar” información referente a las afirmaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las acciones que el gobierno mexicano está tomando frente a la llegada del Covid-19 al país.

En su edición 2261, que comenzó a circular este domingo 1 de marzo, el semanario publicó que “en sentido contrario a las declaraciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, expertos de la OMS afirman que México debería tomar medidas para contener el coronavirus y no solo para mitigar sus efectos; que aún no hay evidencia que sostenga que el clima influye en su peligrosidad, y que los síntomas en las personas no van más allá de un simple catarro”.

La noche del domingo, al final de la conferencia que desde hace tres días se realiza a las 21 horas en Palacio Nacional, por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, para informar a la población sobre la situación del nuevo virus en el país, el funcionario dijo:

“Aprovecho para disipar una información que fue distorsionada hoy en una revista de noticias y de análisis político de circulación nacional donde me retrataron en la portada, que dice que la Organización Mundial de la Salud nos leyó la plana. No. No nos leyó la plana”.

Y argumentó:

“En primera, porque no son atribuciones de un organismo internacional que está compuesto por muchos países, el leerle la plana a nadie”.

En segundo, siguió, “porque México, igual que todos los países, ha seguido los protocolos de investigación que consisten en lo que ya he explicado: detectar los casos, ponerlos en aislamiento y estudiar a los contactos, más otras medidas generales de promoción de la salud”.

Protocolo en China, “inusual”

López–Gatell agregó que “no se pretende impedir el traspaso de un territorio a otro, y menos en los puntos donde se marcan las fronteras políticas. No tiene ninguna lógica en términos de la epidemiología de las enfermedades”.

Luego, destacó la importancia de reconocer “que algunos países y, destacadamente China, aplicaron un protocolo de contención importante en las primeras semanas de la epidemia y mantuvieron una especie de aislamiento colectivo a más de 50 millones de personas”.

Esto, subrayó, “es inusual, pero, sobre todo, puede tener graves consecuencias económicas y sociales”.

Según dijo, “el espíritu del reglamento sanitario internacional que lo tutela precisamente la Organización Mundial de la Salud, consiste en que se apliquen las intervenciones de prevención y control frente a una emergencia de salud pública de interés internacional que sean apropiadas para la situación. Y, claramente, el reglamento establece, sin afectar el comercio internacional y el tránsito de personas”.

Entonces, opinó que “sería imposible que la OMS, que es la organización internacional que tutela este reglamento y que los 197 estados miembros de la misma, en el que se incluye México, están adheridos a este reglamento, que la Organziación dijera lo contrario”.

Y concluyó:

“Debe haber un error de traducción o de interpretación o de quien hizo la pregunta, pero definitivamente no es el caso. México usa las medidas de mitigación apropiadas a la situación y cuidando además que no se vulnere a la sociedad, a sus derechos humanos, a sus derechos colectivos y a la economía del país que es tan importante cuidar y promover”.

Te recomendamos: Autoridades mexicanas evaluarán situación de coronavirus durante 40 o 50 días

Comentarios