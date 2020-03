Carlos Vela y Oswaldo Alanís están en el once ideal de la semana 1 de la MLS

CIUDAD DE MEXICO (apro). – Luego de anotar un gol con sus respectivos equipos en la jornada inaugural, Carlos Vela y Oswaldo Alanís fueron incluidos en el once ideal de la semana de la Major League Soccer (MLS), la principal categoría de futbol de Estados Unidos.

Vela, quien ha sido comparado como Hristo Stoichkov y Mohamed Salah por su entrenador en Los Angeles Football Club, Bob Bradley, fue autor de una excelente anotación en la victoria (1-0) sobre el Inter Miami, equipo propiedad de David Beckham donde juega Rodolfo Pizarro.

Carlos Vela, uno de los principales referentes en la MLS, cumple su tercera temporada en la liga estadounidense.

⭐ Best of the best ⭐

Week 1: https://t.co/6WXcbehLgK pic.twitter.com/M1Gtqlg9jO

— Major League Soccer (@MLS) March 2, 2020