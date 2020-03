Canacintra advierte que no participará en plan energético si no se retoman rondas de licitación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canancintra), Enoch Castellanos, advirtió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que no participará en el plan energético mientras no se retomen las rondas de licitación en exploración y producción de hidrocarburos.

“Mientras no haya una acción decidida para retomar las rondas de licitación de exploración y producción de hidrocarburos, mientras no haya una acción decidida, o al menos una explicación de qué (proceso) va a sustituir las subastas eléctricas de largo plazo para cumplir los compromisos del Acuerdo de París (COP 21), nosotros no vamos a estar presentes, validando una simulación ni un paliativo en el tema de energía”, destacó Castellanos, luego de tomar protesta como presidente del organismo, por segunda ocasión.

Para el líder empresarial, “los datos de pérdida de Pemex (Petróleos Mexicanos) son escandalosos. Hablan de una política totalmente fallida y debe de corregirse el rumbo. Sí estamos porque se puedan fortalecer la CFE (Comisión Federal de Electricidad) y Pemex, pero no a costa del dinero de los mexicanos”.

Añadió: “Es una vergüenza que se esté gastando el dinero en más de un 78% de adjudicaciones directas o invitaciones restringidas, con una violación flagrante a la Ley de Obra Pública y la Ley de Adquisiciones, que mandata que únicamente pueden adjudicarse hasta 30% de los presupuestos autorizados con estas figuras”.

Sobre el nulo crecimiento de la economía mexicana, el industrial chiapaneco soltó: “Las condiciones se van agudizando para un menor crecimiento, a menos que el Ejecutivo federal y sus carteras cambien su predisposición hacia la inversión privada. Si dan muestras contundentes de que aceptan inversiones en energía e infraestructura, le podemos dar un amortiguador a estas expectativas para que no sea un mal año”.

Enoch Castellanos reconoció que el panorama a nivel internacional es complejo, sin embargo, alertó, el brote del coronavirus le añade incertidumbre, pero a nivel doméstico.

“En México también venían impactando algunas políticas públicas de la administración federal actual que no han incentivado la inversión nacional y el dinamismo económico”, finalizó.

