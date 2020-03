Las recomendaciones de la OMS para México por el coronavirus

La OMS corrige a la Secretaría de Salud por su reacción al coronavirus

#CoronavirusMX | El 28 de febrero, en la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell dijo que el virus “no se puede contener”, pero “no contenerlo no quiere decir que no se pueda mitigar la transmisión hasta el grado potencial de eliminarlo”.El mismo día también en conferencia de prensa, pero desde Ginebra, Michael Ryan, encargado de Emergencias de la OMS, explicó que ante la expansión del #coronavirus, las medidas de contención han sido efectivas en otros países, como China o Singapur.Y a pregunta expresa de Revista Proceso, Ryan remarcó que contener un brote tiene por objetivo “romper la cadena de transmisión y que el virus no viaje de una persona a otra”.➡ https://ow.ly/QIG650yB8ga

