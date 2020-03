Desalojan CBTIS en Sonora por la amenaza “Todos morirán a las 14:54 del 3/03”

HERMOSILLO, Son., (apro).- El Centro de Bachilleratos Tecnológico Industrial y de Servicios número 11 (CBTIS) fue desalojado completamente esta mañana debido a varias amenazas de muerte que fueron inscritas en paredes y pizarrones de este plantel, ubicado en la capital.

La primera de las amenazas apareció el jueves 27 de febrero anterior en una de las paredes: “Por si acaso están viendo esto, es porque yo ya estaré muerto. Y si me lo impidieron, no me cansaré de intentarlo y lograrlo, y así dejar de ser un estorbo para todos”.

Luego de esta inscripción, aparecieron otras en pizarrones, que fueron tomadas con reservas, hasta que apareció la más determinante.

“Todos morirán a las 14:54 del 3/03”, dice el mensaje.

El subdirector académico del plantel, Héctor Manuel Navarro, informó que tras el hallazgo del mensaje final se instaló un protocolo de seguridad y se solicitó la presencia de policías estatales.

“Ya se tomaron evidencias del mensaje y estamos investigando el posible origen”, manifestó el docente.

Esta preparatoria tiene una matrícula de mil 600 alumnos en dos turnos, el salón donde se encontró la amenaza se encuentra abierta todos los alumnos y desde el lunes a las seis de la tarde no se imparten clases formales en este lugar.

“Pudo haber entrado cualquiera, no lo tomamos como broma y lo tenemos que investigar”, ultimó el docente.

La zozobra causada en este plantel se debe a que apenas el 10 de enero anterior, un niño de 11 años, identificado como José Ángel, disparó contra su profesora y sus compañeros en el Colegio Cervantes, de Torreón, Coahuila.

En el ataque murieron María N, la profesora, y José Ángel, el menor que inició el tiroteo.

También rememora lo acontecido el 18 de enero de 2017 en el Colegio Americano del Noreste, de Monterrey, donde el adolescente de nombre Federico también disparó contra su maestra y compañeros.

Comentarios