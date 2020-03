Fiscalía de Guanajuato aplaza resolución sobre joven asesinado por policías en 2018

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto. (apro).- Pese al requerimiento de un juez para que a más tardar el 2 de marzo emitiera una resolución sobre el caso del joven que perdió la vida en un supuesto enfrentamiento con agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública, en 2018, la Fiscalía General del estado (FGE) aplazó de nueva cuenta su fallo.

Leonardo Reyes Cayente, de 23 años, murió el 13 de diciembre de ese año en un cerro cercano a su comunidad, Corralejo de Abajo, en un incidente en el que estuvieron involucrados seis agentes de una unidad de las Fuerzas de Seguridad.

Los agentes reportaron un presunto enfrentamiento en el que Leonardo y otros supuestos acompañantes –hasta ahora no ubicados– dispararon en su contra, y ellos repelieron la agresión.

No obstante, algunos familiares de la víctima, incluida su madre, Guadalupe Cayente, denunciaron una ejecución extrajudicial, dado que alcanzaron a escuchar cuando el muchacho agonizaba, sin que los policías pidieran ayuda médica, además de que movieron la camioneta de Leonardo y la patrulla para simular un enfrentamiento.

La familia exigió a la FGE una investigación para esclarecer lo ocurrido esa noche en el cerro, mientras que sus abogados integraron testimonios y otros elementos, pero la indagatoria prácticamente se quedó congelada desde febrero del año pasado.

En enero pasado, Guadalupe Cayente y sus abogados acudieron ante un juez para señalar que la Fiscalía no ha garantizado el derecho de acceso a la justicia.

El juez resolvió dar un plazo a esa instancia para emitir una resolución sobre la carpeta de investigación, a más tardar el 2 de marzo.

Este martes, la madre de Leonardo y los abogados acudieron a la Fiscalía regional con sede en San Miguel de Allende para ser informados sobre el fallo con el que se acataría la orden del juez.

Por la tarde, al salir de la reunión con la fiscal Ramona Álvarez, de la Unidad de Homicidios, los abogados dieron a conocer que la carpeta continuará abierta.

“Fuimos informados por la Unidad de homicidios de que se nos permitía acceder a los indicios de la carpeta”, señalaron Manuel Alberto Torres Saucedo, Mikhail Antonio Ornelas Rodríguez y Juan José Padierna Salazar.

Con ello, subrayaron, un perito nombrado por ellos “está accediendo a los indicios, a objetos que por ley están bajo la custodia de la Fiscalía”.

Específicamente se refirieron a la camioneta de Leonardo y a la patrulla de las Fuerzas de Seguridad, que continúan en un corralón, así como a las armas y elementos balísticos involucrados en el incidente.

Desde un principio, la familia de Leonardo y sus abogados han sostenido que el joven no disparó al grupo de las Fuerzas de Seguridad aquella noche de 2018.

Para los abogados “hay un cambio de actitud de la Fiscalía, lo hemos notado y mucho más cuando la misma fiscal nos ha comunicado que el resultado que pudiera obtener nuestro perito puede cambiar la visión que tiene actualmente” sobre la forma en que murió Leonardo.

Explicaron que una vez que el perito concluya y elabore su dictamen, éste será compartido con la Fiscalía, en espera de que la semana próxima “se asuma ya una decisión en favor de la señora (Guadalupe Cayente) de saber la verdad, puesto que eso es lo que se ha estado pidiendo”.

Aunque los abogados consideraron positiva la postura de la Fiscalía, la propia madre de Leonardo se mostró inconforme con lo ocurrido en la reunión: “Por una parte me siento bien, pero por otra parte no, porque no hay nada de lo que nos iban a decir hoy… Espero en dios que se haga, que se cumpla”.

Los abogados también informaron que venció el plazo establecido para que se acepte la recomendación que emitió la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG) a la propia Fiscalía para agilizar la investigación, y a la Secretaría de Seguridad para que inicie procesos administrativos contra los seis agentes que no brindaron auxilio ni pidieron apoyo médico para salvarle la vida a Leonardo.

Sin embargo, hasta ahora la familia no ha sido notificada sobre si ambas instancias aceptaron o no esta recomendación de la PDHG.

“Hay mecanismos en la Ley de Derechos Humanos para que justifiquen por qué no lo han resuelto”, finalizaron los abogados.

