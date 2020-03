“Mujeres que IMSSpiran”, muestra fotográfica en Chapultepec

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 marzo, la Primera Sección del Bosque de Chapultepec acoge la exposición “Mujeres que IMSSpiran”.

Se trata de una muestra fotográfica compuesta de 20 historias sobre el esfuerzo y sacrificio de mujeres “para hacer del IMSS el instituto más cercano a la población”, señaló la directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la institución, Claudia Laura Vázquez Espinoza.

Con el evento, añadió, “se busca resaltar las contribuciones de las mujeres trabajadoras y derechohabientes del IMSS, reconociendo su esfuerzo y el lugar que les corresponde dentro de la vida pública”.

Entre las imágenes destacan las de la pensionada con mayor antigüedad, la auxiliar de servicios de intendencia con discapacidad auditiva, la sobreviviente de cáncer, la partera tradicional, la trabajadora del hogar, la asistente médica, la médica residente y la taquillera del cine Linterna Mágica.

“El IMSS está hecho por mujeres, y prueba de esto es que contamos con 253 mil trabajadoras, cerca de 7 mil médicas residentes y 103 mil enfermeras. El 60 por ciento de nuestra derechohabiencia son mujeres”, agregó la funcionaria.

Asimismo, subrayó que el Instituto cuenta con un procedimiento para detectar, atender y registrar casos de violencia intrafamiliar o sexual en contra de las mujeres, así como para extender una certificación de promoción a la igualdad, a la no discriminación y abastecerlas de información.

También anunció la formalización de un régimen permanente de afiliación al personal de trabajadoras del hogar, la suscripción de 10 compromisos específicos con la Organización Her for She y la firma de convenios de colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

En 1975, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) oficializó el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, porque las causas de la desigualdad e injusticias contra las mujeres son producto de una conducta patriarcal, afirmó por su parte la directora de Gestión del Bosque de Chapultepec, Mónica Pacheco Skidmore.

“En esta época convulsa se están dando luces de esperanza, así como la unión de mujeres de diversos estratos sociales. En este contexto se inaugura la exposición fotográfica con 20 retratos de mujeres. Los visitantes podrán leer la vida cotidiana de cada una de las mujeres fotografiadas”, resaltó.

