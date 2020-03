AMLO pospone venta para rifa del avión; se dice experto en temas de género

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La agenda de género, el movimiento feminista y las protestas convocadas para el 8 y 9 de marzo fueron abordadas hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador que, entre señalamientos a “los conservadores” que usan el movimiento, reconocimiento a las feministas, referencias históricas y autoafirmación de compromiso con la causa de las mujeres, ocuparon la conferencia matutina en Palacio Nacional.

El mensaje presidencial ha variado poco, pero ante las críticas desatadas tras anunciar que el inicio de la venta de boletos para “la rifa del avión” sería el mismo día en que está programado el movimiento #UnDíaSinNosotras, planteó que mejor sea el 10 u 11 ya que “ni siquiera le pasó por la mente” que ese día era el paro feminista.

“No va a ser el lunes, el martes o el miércoles, el martes, no se puede caer en ninguna provocación”, afirmó.

“Ni me di cuenta, ni tenía en mente que el lunes era el día 9 del paro que se promueve del movimiento feminista y por eso dije aquí que se iban a empezar a vender los boletos.

Las controversias sobre las protestas feministas han seguido al presidente de México que suele identificar la violencia de género y la alta incidencia de feminicidios con las condiciones generales de seguridad, así como con la pobreza y la desigualdad, fueron de nueva cuenta la constante en las declaraciones de hoy con el añadido de cambiar la fecha de oferta de boletos “para no caer en provocaciones”.

No mencionó el nombre, pero se refirió a una promotora del paro, así en genérico, relacionada “con un partido conservador”, para luego decir que quien fue secretario de Seguridad Pública del partido en cuestión, está preso por asociación delictuosa.

En días pasados, las redes de apoyo al mandatario en redes sociales difundieron una fotografía Arussi Unda, vocera del colectivo Brujas del Mar, que convocó al paro del 9 de marzo, con el expresidente Felipe Calderón.

Tanto ella, como el colectivo, han intentado distanciarse del calderonismo y desmentir las relaciones que el mandatario imputa a los conservadores y la convocatoria #UnDíaSinMujeres.

El mandatario presumió la inclusión paritaria en sus equipos de trabajo, el hecho de repasar las condiciones de seguridad cada mañana, así como la distribución de ayudas sociales.

Pero el movimiento feminista y el abordaje llegaron hoy a “la mañanera”, envueltos en la polémica entre dos comunicadores, pues uno de ellos, Marco Olvera, asiduo a la “mañanera”, planteó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto -que estaba presente en el salón Tesorería-, investigar a personajes como Denise Dresser o la activista Frida Guerrera, entre otras mujeres, pues “no hay movimiento en el mundo que funcione sin dinero”.

Aunque López Obrador y Nieto Castillo evitaron consentir el pedimento, la activista aludida tomó la palabra casi al final de la conferencia, para rechazar las imputaciones de lucro con la causa del feminicidio y confrontar al mandatario pidiéndole acciones concretas, lo que daría pie a este para el recuento de posiciones, acciones y concepciones sobre el feminismo, anunciando que el 8 de marzo habrá un informe de política de género en un acto en Fresnillo, Zacatecas.

Ante la queja de Frida por los ataques en redes sociales, el mandatario pidió “que nadie ataque a nadie”, reiteró sus posturas y dijo ser experto en las causas de género y derechos humanos que sostiene desde hace más de cuatro décadas.

“”Estoy empapado, soy, no voy a usar la palabra porque me choca… pero soy experto, porque tengo comunicación con la gente, siempre he andado a ras de tierra y recojo los sentimientos de muchos mexicanos y de mujeres, de todo el pueblo”.