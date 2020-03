Aseguran que Rayados demandó al Inter Miami por fichaje de Pizarro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Club Rayados de Monterrey, actual campeón de la Liga Mx, interpuso una demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo contra el equipo Inter Miami, propiedad del exfutbolista David Beckham, por el fichaje del mediocampista Rodolfo Pizarro.

De acuerdo con información del portal de la cadena ESPN, el equipo Monterrey interpuso la querella el pasado 15 de febrero.

La directiva del club regiomontano alega por la forma en que el Inter Miami, de la Major League Soccer (MLS), negoció directamente con el jugador y que el acuerdo fue antirreglamentario, conforme a los estatutos de la FIFA, toda vez que Pizarro tenía un contrato vigente por más de medio año.

Apenas el pasado 12 de febrero, el Monterrey dio a conocer en un comunicado en sus redes sociales la salida del futbolista de 25 años que, de común acuerdo, concluyó su estancia en el equipo regiomontano, donde jugaba desde el torneo Apertura 2018.

“Se recibió la notificación por parte del jugador Rodolfo Pizarro en el sentido de que, por así convenir a sus intereses, rescinde unilateralmente su contrato con el Monterrey, ya que su deseo es continuar su carrera deportiva con la nueva franquicia de la MLS con sede en Miami”, se indica en el reporte del equipo que dirige Antonio Mohamed.

Desde un principio, el presidente del Monterrey, Duilio Davino, avisó que el Inter Miami pudo haber infringido la política de fichajes en virtud de una videollamada telefónica de David Beckham a Pizarro.

“Lo que me preocupa es el tema de la videollamada, porque no sé si Beckham pertenezca a la directiva del club (Monterrey). No debería estar hablando con jugadores que tienen contrato. No es injusto; es antirreglamentario”, sostuvo Davino en declaraciones a Fox Sports.

Aún más: el directivo dijo desconocer, en ese momento, si la directiva emprendería acciones legales contra el Inter Miami, pero dijo que “eso está en manos de los abogados”.

Comentarios