AMLO “autoriza” a empleados del gobierno sumarse al paro del #9M y llama a la no violencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La convocatoria al paro “Un día sin mujeres” prevista para el 9 de marzo fue abordada por el presidente Andrés Manuel López Obrador quien “autorizó” a las mujeres que trabajan en Presidencia, así como a los hombres que se quieran sumar, a faltar sin consecuencias el próximo lunes.

Aunque en un principio quiso evitar el tema y derivarlo a la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, que lo acompañaba para rendir un informe sobre un programa social, finalmente el mandatario aceptó.

–Presidente, ¿su oficina cómo va a funcionar el 9 de marzo?— le preguntaron.

–Yo tengo que estar desde temprano…

–¿Les va a dar ese día?

–Sí, también las mujeres, mujeres, y hombres también, los que no quieran asistir ese día, que quieran participar, también. Es una cuestión de voluntad de cada quien.

En su alocución el mandatario fue reiterativo en llamar a que no se proteste con violencia.

En su conferencia de prensa matutina, precisó que no habrá violencia del aparato estatal, pero pidió a quienes atiendan las convocatorias, eviten confrontarse entre sí.

“Cuando digo no a la violencia, no estoy pensando en el Estado, eso ya se terminó, no hay un Estado represor. Estoy pensando en que haya grupos antagónicos en la calle y que pueda haber enfrentamientos, es lo único. Nosotros no vamos a usar la violencia, vamos a procurar estar pendientes para auxiliar y proteger en todo lo que podamos”.