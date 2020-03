“Su majestad imperial” Silverio, en el Indie Rocks

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Crear música electrónica de manera primitiva, sin computadora, con sámplers y diversos sonidos, ha mantenido vigente en la escena a Silverio, ‘Su Majestad Imperial’, quien ofreció echar la casa por la ventana, el próximo sábado 7, durante su concierto en el Foro Indie Rocks.

Excéntrico para algunos de sus seguidores y libre para otros, el músico y DJ oriundo de “Chimpancingo” (Chilpancingo, Guerrero) menciona que su público favorito siempre es el que sigue, “porque no sé lo que va a pasar, no creo que sea como de zonas ni tiene que ver con países, sino con situaciones del momento. Yo siempre quiero que rompan todo, ese es mi mayor deseo en la vida”.

El nombre real de Silverio es Julián Lede (guitarrista de la banda mexicana Titán, formada en 1992), de quien dice –en entrevista– no saber quién es, y no sólo eso, sino que lo desconoce en absoluto; el alter ego de Lede tampoco recuerda cómo comenzó a darle vida a ‘Su Majestad Imperial’.

Los conciertos de Silverio suelen ser provocadores, con insultos recíprocos entre él y los presentes, pero también con baile total y una sensación de saber que el estrés cotidiano queda olvidado en la pista una vez que enciende las consolas utilizadas por él.

Tanto se cumple esta premisa de desorden que, en mayo de 2019, en la explanada del metro Insurgentes, uno de sus shows fue cancelado a los tres minutos de haber dado inicio. El artista, con dos décadas de trayectoria, refiere qué pasó después de ese incidente:

“Nos fuimos al Ángel de la Independencia a echarnos unos tragos con la gente; me fui en hombros para allá y seguimos cotorreando un buen rato después de que Seguridad Pública, realmente sin ninguna razón, se pandeara tanto por un acto tan bello como el mío”.

Pompa y circunstancia

Silverio sabe lo que suelen provocar sus presentaciones. Reta al público y termina todas las veces sin ropa, cuando al subir al escenario siempre lo hace con traje. Al transcurrir los minutos esa vestimenta termina siendo parte de la escenografía solamente.

–¿Qué sentido tiene quitarse la ropa? ¿Libertad, protocolo, o nada más una parte esencial de su espectáculo?

El músico responde: “La verdad no lo había pensado, pero me encanta que sea un protocolo, es un protocolo para llegar a lo peor”.

Y así lo advierte ante quienes lo verán arriba del escenario el próximo sábado 7 en el Foro Indie Rocks, junto a Paco Ayala, de Molotov, como DJSET:

“Va a haber sorpresas y lluvia de mierda, voy a estar regalando impermeables para todo el auditorio que esté presente, ¿verdad? Así que tampoco se peinen mucho ni lleven sus mejores galas, por favor, porque luego chillan”.

Mujeres y política

Habitante de la Ciudad de México, ‘Su Majestad Imperial’ no puede sentirse exento de los movimientos sociales. En torno al denominado “Un día sin mujeres”, comenta:

“¿Un día sin mujeres dónde? En el planeta tierra –ríe–. ¡Que se manifiesten, que digan lo que tengan que decir!, me parece perfecto”.

Y es que manifestarse “es una manera en la que la música siempre ha encontrado un refugio”, así que pronto saldrá su nuevo disco. añade.

“Ya estamos empezando a cocinar el que sigue, esperamos que no se tarde mucho… antes hacía las rolas y después los videos, esta vez voy a hacer primero los videos y después las canciones. Toma su tiempo, pero ya se está gestando”.

Abstenerse de estar acompañado de músicos y enfrentarse en solitario ante públicos (a quienes llama “aborígenes”), le parece esencial: “Prescindir de músicos, la verdad creo que es una bendición por muchas razones, una de ellas es que apestan. Entonces, la verdad sí me da mucha movilidad, creo que me ahorro demasiados esfuerzos y situaciones indeseables”.

“Silverio para presidente”, es una frase constante a través de su cuenta de Twitter.

–Hace año y medio tenemos un nuevo gobierno, ¿qué sensación y opinión tiene de él, como músico y como habitante de México?

“A ver… como músico, la verdad siempre he hecho mi carrera de una manera bastante independiente del gobierno, sea cual sea… Por otro lado, me parece muy bien que se hayan ido los que estaban, me da extrema felicidad, ojalá que se pudran en el infierno. Del que está ahora (AMLO y la 4T) creo que es un poco rápido para emitir juicios, hay que esperar un poco más para ver si realmente logran hacer algo o son otros más del montón”, concluye.

