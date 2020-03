Policías sacan a profesor de plantel en medio de protestas por acoso en Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro). – Un profesor del plantel 39 del Colegio de Bachilleres de Oaxaca (Cobao) de Nazareno Etla fue sacado de las instalaciones por policías estatales, por protestas por acoso sexual

En medio de gritos de consignas por parte del alumnado, el hombre, identificado como Jorge C.S., fue subido a la patrulla 01742 y puesto a disposición del Ministerio Público.

Con este caso suman cuatro los planteles del Cobao -con saldo de un profesor destituido- en donde alumnas se han rebelado para denunciar acoso sexual y otras manifestaciones de violencia de género de algunos maestros.

Esto obligó al director general del colegio, Rodrigo González Ilescas, a iniciar diversos procedimientos de investigación.

El pasado 25 de febrero, ante la protesta de estudiantes del plantel 38 del Cobao de Tlaxiaco, fue destituido un profesor señalado de presunto acoso sexual contra alumnas de esta institución.

Luego, el 2 de marzo, alumnas del plantel 01 de Pueblo Nuevo protestaron en contra de actos de violencia de género de tipo sexual llevados a cabo por docentes y estudiantes.

A esa protesta se sumó, ese mismo día, la población estudiantil del Cobao plantel 22 en Huatulco, Oaxaca, que se manifestó con carteles y pancartas en donde expusieron casos de acoso, hostigamiento y violencia de género.

El director del plantel 22, Gersaín Rodolfo Blanco, reconoció que la dirección general tomó la decisión de suspender al profesor señalado de supuesto acoso.

En la manifestación de este jueves, las estudiantes del Cobao de Nazareno Etla colocaron tendedores de pancartas con consignas contra maestros por el acoso a alumnas quienes, cubiertas con paliacates, encararon a los maestros.

“¿Por qué no sales a enfrentarnos? ¿Enfrenta tus verdades? Las niñas ya no se quedan calladas. Son unos cobardes. No estamos solas. Estamos cansadas que nos pidan dinero o favores sexuales. A nadie le interesa ir contigo por un raspado. Mi cuerpo no vale tu calificación”, eran las consignas que lanzaban las alumnas.

En respuesta, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició una intervención con perspectiva de género, infancia y adolescencia, en donde “urgió protocolos, acompañamiento y atención integral en casos de violencia de género contra alumnas”.

