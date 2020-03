Detienen a presunto maestro acosador tras protesta de bachilleres en Oaxaca (Videos)

OAXACA, Oax. (apro).- “Estamos cansadas de que nos pidan dinero o favores sexuales. A nadie le interesa ir contigo por un raspado. Mi cuerpo no vale tu calificación”, fueron los reclamos de las estudiantes del Colegio de Bachilleres de Oaxaca (Cobao) 39 de Nazareno Etla que se rebelaron contra el acoso sexual.

Ahora fueron alumnas del Cobao 39 en Nazareno Etla, quienes a través de pancartas en un tendedero denunciaron una serie situaciones de acoso, hostigamiento y violencia de género que han sufrido por parte de profesores del plantel.📹cortesía pic.twitter.com/4v5XoUm3RS — ADN Sureste (@adn_sureste) March 5, 2020

En respuesta, la Policía Estatal procedió a la detención del profesor Jorge. C.S., a quien acusan de acoso sexual, mientras que el alumnado lanzaba consignas en su contra antes de que lo subieran a la patrulla 01742 para ponerlo a disposición del ministerio público.

Con este caso suman cuatro los planteles del Cobao que se rebelan para denunciar el acoso sexual de algunos maestros y la violencia de género en esas instituciones educativas que obligaron al director general, Rodrigo González Ilescas, a informar que ya iniciaron diversos procedimientos.

El director del @COBAO_GobOax @r_g_illescas informó que han cesado a 11 trabajadores acusados de acoso. Manifesta respeto a las protestas que se han gestado como en #COBAO #Nazareno Etla donde encararon al profesor de Informática acuaado de #acososexual #Oaxaca pic.twitter.com/a6Es6KLRyy — GPSnoticias (@GPS_noticias) March 6, 2020

El pasado 25 de febrero, ante la protesta de estudiantes del plantel 38 del Cobao de Tlaxiaco, fue destituido un profesor señalado de presunto acoso sexual contra alumnas de esta institución.

Luego, alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao) plantel 01 Pueblo Nuevo protestaron sobre presuntos actos de violencia de género de tipo sexual llevados a cabo por docentes y estudiantes.

A esa protesta se sumó el mismo lunes dos de marzo la población estudiantil del Cobao plantel 22 en Huatulco, Oaxaca, que se manifestó exhibiendo carteles y pancartas en donde se expusieron casos de acoso, hostigamiento y violencia de género.

El director del plantel 22 de Santa María Huatulco, Gersaín Rodolfo Blanco, reconoció que la dirección general tomó la decisión de suspender al profesor señalado de supuesto acoso.

¡Esperan vernos violadas para que lo saquen! Es el protesta generalizada en el Cobao 39 de Nazareno Etla, aquí testimonio de estudiante acosada por el profesor de informática y cuyas autoridades educativas protegen. @COBAO_GobOax@Oaxaca3_0 @rosyramales @GES_Mujer @NADIASANABIA pic.twitter.com/yr51md2Ffp — Alo Olivera (@mayaoax) March 5, 2020

Tendederos de pancartas

Y este jueves cinco de marzo, las estudiantes del Cobao de Nazareno Etla colocaron tendederos de pancartas con consignas contra maestros por los acosos contra las estudiantes quienes, cubiertas con paliacates, encararon a los maestros.

En un video de 1 minuto y 42 segundos que circula en redes sociales se observa a las estudiantes cubiertas del rostro con paliacates para retar al profesor acusado de acoso sexual: ¿Por qué no sales a enfrentarnos? ¿Enfrenta tus verdades? Las niñas ya no se quedan calladas. Son unos cobardes. No estamos solas. Estamos cansadas que nos pidan dinero o favores sexuales. A nadie le interesa ir contigo por un raspado. Mi cuerpo no vale tu calificación”.

#Nuestrasreporteras | Nuestra compañera Citlalli López captó el momento en que estudiantes del COBAO plantel 39 en Nazareno Etla encararon a presunto acosador en el aula de clases pic.twitter.com/2EGAlEldyM — Noticias Oaxaca NVI (@nvinoticiasoax) March 5, 2020

En otro video de Estación Foto Comunicación visual se observa a la Policía Estatal en el momento que detuvieron en el interior del plantel al maestro señalado de acoso sexual.

Interviene la Defensoría

En respuesta, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició una intervención con perspectiva de género, infancia y adolescencia, en un primer momento en las instalaciones del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao) de Tlaxiaco, Huatulco, Pueblo Nuevo y Nazareno Etla, donde urgió a que haya “protocolos, acompañamiento y atención integral en casos de violencia de género contra alumnas”.

Ante un fenómeno estatal que encabezan las mujeres adolescentes en instituciones educativas y que ha visibilizado la violencia que viven al interior de los centros escolares, la Defensoría emitió medidas cautelares para garantizar la integridad personal (física, psicoemocional y moral), derecho a una vida libre de violencia de género en el ámbito escolar y el derecho a la libre manifestación de las alumnas involucradas.

Y en los casos donde se ha requerido por las estudiantes, la DDHPO ha brindado acompañamiento para la presentación de las denuncias ante la Fiscalía General del Estado.

