José Levy, 30 años corresponsal en Oriente Medio de CNN en Español

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– José Levy, nacido en Melilla, España, en 1958, es el corresponsal de CNN en Español que desde hace tres décadas ha sido testigo de varios acontecimientos históricos del mundo, como la caída del Muro de Berlín, el final de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), el conflicto palestino-israelí, la Guerra del Golfo hasta la Primavera Árabe, el fenómeno ISIS en todas sus fases hasta atentados en Ammán, Barcelona, Berlín, Bruselas, El Cairo, Estambul, Madrid, Niza, Londres y París, y el fallecimiento de Nelson Mandela…

“Ha sido un verdadero privilegio el haber podido estar en los últimos 30 años informando de los enormes cambios que ha vivido la humanidad en este tiempo. A veces han sido momentos trágicos, de guerra, de derramamiento de sangre y otras veces han sido de alegría, como puede ser la elección del primer papa latinoamericano, Francisco”, comenta el periodista, quien además ha entrevistado a gran parte de los líderes de Latinoamérica, entre ellos Fidel Castro tras su histórico encuentro con Juan Pablo II; también a Shimon Peres, Yaser Arafat, Itzhak Rabin, Itzhak Shamir y Benjamin Netanyahu, entre otros.

Levy –autor de los libros Testigo directo-viviendo la noticia con CNN y Terror alerta ISIS, de Editorial Planeta– menciona que lo marcó la Guerra del Golfo porque estaba con su familia:

“Entonces había el temor de que Irak pudiera atacar a Israel con armas químicas. Cuando se produjo un primer bombardeo debíamos encerrarnos en habitaciones, donde con cintas adhesivas se tapaban puertas, ventanas, todo lo que podría ser una entrada de aire que podría estar contaminado. Dos de mis tres hijos estaban ahí, con máscaras antigás, de 4 y 5 años de edad, mi hijo soltaba una mucosidad de la nariz y quería quitarse la máscara, yo creo que fue la única vez en mi vida en la que emplee fuerza contra él para impedir que se la quitara. A mi hija se le movían las piernas, temblaba, y yo le decía: ‘Tranquilízate, no pasa nada’. Ella me respondió: ‘Yo estoy tranquila papá, lo que pasa es que las piernas se mueven solas’. Mi familia sufrió una de las consecuencias de los conflictos de la zona, para mí fue especialmente doloroso. Pero igual ha habido muchos momentos de alegría, y eso compensa”.

Nuestro corresponsal senior José Levy está celebrando sus 30 años de carrera periodística con CNN. No te pierdas un recorrido por su carrera, sus anécdotas y su pasión por la comunicación. Esta noche a las 9 P.M, en Camilo. — CNN en Español (@CNNEE) January 30, 2019

El doctor en filosofía por la Universidad Hebrea de Jerusalén y profesor honorario de la Universidad de Santa María en Venezuela, añade que “siempre se ha podido expresarse con libertad” en CNN:

“En los sitios en los que he estado siempre he tenido la libertad para informar todo lo que ocurre. Aquí existe el compromiso periodístico de hablar de los sucesos de la manera más ecuánime posible. Pienso que todos somos subjetivamente objetivos, pero objetivamente subjetivos, pretendemos ser dueños de una verdad absoluta que desgraciadamente no existe, pero sí debemos tener vocación de objetividad, informar con plena libertad y dar a conocer las distintas posiciones para que quien vea la noticia llegue a sus propias conclusiones.

“Es un deber supremo de los periodistas entender que existen distintos lados, que existen distintas opiniones, aquel que quiera informar sólo sobre uno de esos lados, que se haga político o vocero, pero no periodista. Cuando el periodista pierde su credibilidad, se puede decir que lo ha perdido todo”.

En el 2016, Levy fue declarado Personalidad Iberoamericana del Año y ha recibido distintos premios, desde el Emmy televisivo estadunidense en dos ocasiones, hasta el Sheffield de Investigación de Cáncer.

– La guerra en Oriente Medio parece que no se calma, ¿qué opina?

– Está cambiando el Oriente Medio. Hace unos años, la visión geoestratégica del Oriente Medio era que todos los países árabes y musulmanes tenían un enemigo común que era Israel, ahora esto se ha transformado en los últimos años. Resulta que existe una amenaza sobre todo para los países árabes unidos de la zona; como Israel, consideran que Irán es una amenaza común para todos. El problema israelí-palestino es para muchos países árabes un obstáculo con el cual hay que terminar, se debe llegar con algún tipo de arreglo que permita crear una alianza de los países árabes unidos con Israel, con el enemigo, pero porque ahora existe una amenaza mayor, se trata de Irán. Eso es un cambio muy importante ahora en Oriente Medio.

– El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, ¿cuál es la situación de la mujer en esa región?

– En algunos lugares hay todavía unas prácticas terribles, por ejemplo, en Egipto una gran parte de la población de mujeres sufren la circuncisión femenina. Es espeluznante hacerle algo así a las niñitas. Luego existen lugares donde hay limitaciones importantes a la mujer como puede ser Arabia Saudita. Eso sí, cada vez en ese reino central del Oriente Medio las limitaciones son menores, pero no han desaparecido totalmente, sin embargo, existe una esperanza de que realmente estas mujeres cada vez tengan una mayor igualdad, mayor respeto y también capacidad de tomar decisiones sin permiso del hombre que es responsable de ella. Espero se pueda llegar a un mayor respeto de los derechos de la mujer.

