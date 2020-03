No hay planes de reforma fiscal refrenda AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó hoy que esté en sus planes realizar una reforma fiscal, como han sugerido altos funcionarios del sector hacendario.

En conferencia de prensa realizada esta vez en San Luis Potosí, reiteró que además de que no hay planes, mantendrá su compromiso de no aumentar impuestos.

“No hay en puerta ningún proyecto de reforma en materia fiscal. No estamos pensando en modificar el marco jurídico fiscal. Estamos reafirmando el compromiso de no aumentar impuestos en términos reales, no lo hemos hecho en el tiempo que llevamos en el gobierno ni vamos a crear impuestos nuevos”, dijo.