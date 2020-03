Con coronavirus, 21 personas a bordo de crucero que pasó por México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, confirmó que 21 pasajeros de un crucero anclado en California, y que antes pasó por varios puertos de México, están contagiados de coronavirus Covid-19.

De las personas contagiadas, 19 son tripulantes de la embarcación y uno de los pasajeros se convirtió en la primera víctima mortal por coronavirus en California.

El crucero Grand Princess partió el pasado 11 de febrero de San Francisco a México. La empresa decidió acortar la ruta y la embarcación está atracada lejos de las costas de esa misma ciudad, con sus tres mil 500 pasajeros en cuarentena.

El barco hizo escalas en Manzanillo, Puerto Vallarta y Mazatlán antes de un último atraco en Cabo San Lucas el 18 de febrero; de ahí partió a San Francisco.

El pasajero que murió esta semana en California comenzó a mostrar síntomas al día siguiente, pero no dio positivo al coronavirus hasta el 3 de marzo, según funcionarios de salud.

Las autoridades de salud de Estados Unidos intentan rastrear a otros pasajeros que pudieron desembarcar. Por su parte, las autoridades mexicanas dijeron no haber sido notificadas.

Pese a que el presidente Donald Trump minimizó la enfermedad, que ya dejó más de tres mil 300 muertos y 100 mil contagiados en 82 países, el Senado de Estados Unidos aprobó fondos por ocho mil 300 millones de dólares para afrontar la propagación del virus.

El jueves, el vicepresidente Mike Pence reconoció que no hay “suficientes test” de coronavirus para hacer frente a la creciente demanda. (Con información de AP)

Once the captain announced the Grand Princess cruise ship may be tainted with #coronavirus, guests like Kathleen Reid were left with little to do but contemplate the prospect of extended isolation at sea, or worse https://t.co/DPg5W5ZXwn pic.twitter.com/16MA0dSBq8

— Reuters (@Reuters) March 7, 2020