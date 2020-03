Anuncian app “Punto Seguro para Todas” para denunciar violencia y solicitar apoyo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Integrantes del colectivo #NiUnaMenos, del partido Movimiento Ciudadano y jóvenes que participaron en el Foro de París sobre La Paz anunciaron el próximo lanzamiento de la aplicación “Punto Seguro para Todas”, cuyo propósito es ayudar en la protección y prevención de violencia contra las mujeres en la Ciudad de México.

En la presentación, Roberto de Zauza, desarrollador de la app, explicó que el objetivo es crear una red de mujeres que les permita estar permanentemente conectadas para denunciar actos de violencia, solicitar ayuda en casos de emergencia, apoyo legal, además de que puedan generar una plataforma de oportunidades de empleo y de economía femenina sustentable.

El joven comentó que esta aplicación se podrá descargar a finales de marzo para los sistemas Android como iOS. Contará con “Botón de Pánico”, cuya alerta llegará por SMS a los contactos previamente elegidos. La alerta también llegará -con y ubicación- a todas las usuarias de la app y a las que estén hasta a un kilómetro a la redonda.

De acuerdo con el desarrollador, la app tendrá un “Mapeo Delictivo” donde las usuarias podrán marcar la ubicación exacta donde han sido violentadas o sufrido algún incidente. Ello ayudará a crear una base de datos para alertar a las autoridades sobre “focos rojos” para que los atiendan.

También tendrá una herramienta que permitirá que el contacto designado siga a la usuaria en tiempo real en tus trayectos y detecte si ésta permanece mucho tiempo en un mismo sitio sin actividad o si el teléfono fue desconectado para activar la alerta.

La iniciativa incluye que, en los 70 Ministerios Públicos de la capital sean colocados códigos QR para que cuando una mujer vaya a denunciar, tenga acceso a orientación oportuna sobre los trámites que deba realizar y sepa puede y debe hacer en caso de que la autoridad le niegue la atención.

Testimonios de víctimas

Durante el anuncio de la app, Yesenia Zamudio, madre de María de Jesús Jaimes Zamudio, “Marichuy” -víctima de feminicidio en el 2016- y quien participó en el diseño de la app, aseguró que el uso de los teléfonos celulares y sus aplicaciones puede “ser un arma” para ayudar a evitar los feminicidios.

“Con nuestros teléfonos tenemos un arma y tenemos que usar esta arma para bien. Yo quisiera ayudar a más mujeres para que nadie más pierda a su hija, para que ninguna más pierda la vida, pero somos demasiadas y necesitamos mucha ayuda, necesitamos estar unidas”.

Con base en su experiencia de lucha, denunció que “las redes y el Facebook ya no son suficientes, porque además de los miles de bots que me han mandado para amedrentarme y atacarme, Facebook nos bloquea las cuentas a las activistas y justo cuando vienen fechas importantes como el próximo 8 y 9 de marzo”.

Yesenia Zamudio comentó que a través de #NiUnaMenos, se ha conformado una red de mujeres de todo el país que siempre están en busca de ayuda o brindándola a quienes la necesitan. No obstante, destacó que “ya no es suficiente y que se requiere de herramientas inteligentes que faciliten la comunicación, la prevención y la asistencia en caso de emergencia”.

Daniela Sánchez, víctima de violencia de género, destacó la importancia de que las mujeres usen aplicaciones para estar más seguras, y, en general, para denunciar y recopilar testimonios con fotografías y videos. Y dio su testimonio:

“Gracias a que un señor de una farmacia, ya sea por morbo o por lo que sea, grabó con su celular el momento en que mi ex me estaba violentando, pude tener una prueba para poder meterlo a la cárcel. Todas nos necesitamos, porque las autoridades no nos están ayudando. Yo he hecho lo que tenían que hacer los Ministros Públicos, yo hice mi propia investigación, pero no hubiera podido hacerlo sola sin ayuda de abogadas, medios y gente de aquí que me brindó su apoyo”, afirmó.

En el anuncio de la app, realizada en el módulo de Atención Ciudadana de la diputada federal de MC, Julieta Macías Rábago, ésta criticó que, a casi cuatro meses del decreto de la Alerta por Violencia contra Mujeres en la capital y, pese a que la jefatura de gobierno, la Fiscalía General de Justicia y la secretaría de las Mujeres son dirigidas por mujeres, “no existe una política de género”.

Por el contrario, dijo que en el 2019 la CDMX registró 68 feminicidios, equivalentes a 59% más de los que hubo en 2018.

A esa crítica se sumó Ana Paola Lara, integrante de la Comisión Operativa de la Ciudad de México de MC, quien cuestionó el recién anuncio de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de la estrategia “Mujeres SOS”, que implica que cuatro mil brigadistas vayan “casa por casa” para identificar casos de violencia.

“¿De qué sirve si cuando las mujeres denuncian y buscan ayuda y justicia, se encuentran con un sistema lleno de simulación, indiferencia, ignorancia, burocracia, lentitud, indolencia e insensibilidad?”, preguntó.

