Se derrumba hotel usado como centro de cuarentena por coronavirus en China

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Un hotel de la ciudad de Quanzhou utilizado para poner en cuarentena a personas sospechosas de tener coronavirus se desplomó este sábado en China.

El Hotel Xinjia, en el distrito de Licheng, colapsó alrededor de las 19:15 del sábado (hora local).

Reportes preliminares señalan que unas 70 personas siguen atrapadas entre los escombros.

Otras 38 personas habían sido rescatadas por unos 700 socorristas enviados al lugar. Hasta el momento no se han reportado víctimas.

Los rescatistas, protegidos con cubrebocas, utilizan cuerdas para sacar a las personas atrapadas.

“El hotel cuenta con seis pisos y un sótano. Cuando colapsó, escuché sonidos fuertes y sentí un temblor de tierra”, dijo un residente que vive en las cercanías.

(Con información de Xinhua)

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV

— People's Daily, China (@PDChina) March 7, 2020