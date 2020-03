Ver, oír, aplaudir, silbar…

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– El primer fin de semana de marzo ha llegado y en la Ciudad de México se realizarán diversas actividades culturales; aquí algunas de las recomendaciones de nuestro equipo de reporteros de la sección Cultura y Espectáculos de la revista Proceso.

La CDMX en el marco del Día de la Mujer

Mon Laferte, Ana Tijoux y Sara Curruchich en el Zócalo eunirán sus voces en el concierto masivo de la segunda edición de “Tiempo de Mujeres. Festival por la Igualdad”, a realizarse este sábado 7 de marzo a las 17 horas en el Zócalo de la Ciudad de México.

Con un carácter de reconocimiento a las luchas y las muestras artísticas de las mujeres, el festival plantea mirar a quienes con su música promueven estos mensajes en Latinoamérica.

La presentación gratuita no sólo juntará propuestas de artistas con gran trayectoria musical y de lucha por los derechos de sus congéneres, sino también recordará que los espacios públicos son de las mujeres y de todas las personas habitantes de la ciudad, por lo que la ciudadanía tiene derecho a habitarlos de manera libre y segura.

El consejo curatorial integrado por artistas y académicas consideró a este elenco fundamental por el trabajo comunitario y de representación de las indígenas que hace la cantante guatemalteca Sara Curruchich, así como por la lucha que realizan las chilenas Mon Laferte y Ana Tijoux por la apertura de espacios, a través de la música, para las mujeres. Se le recomienda no faltar y llegar con tiempo.

Mozart en la alcaldía Cuauhtémoc

Con el título El empresario teatral de Mozart, este sábado 7 inicia una breve temporada una puesta en escena que adapta la obra con la cual Wolfgang Amadeus Mozart se presentó en 1786 ante la Corte Imperial de Joseph II, en una competencia con el también compositor Antonio Salieri, durante las Fiestas de Primavera en un día de invierno.

Se trata de una divertida parodia sobre el mundo profesional de la ópera y los conciertos, una propuesta cómica ambientada en el siglo XVIII, con vestuarios y escenografía de la época, dirigida por Óscar Tapia, autor de la adaptación al español de la pieza.

Dirigida al público infantil, se presentará del 7 de marzo al 5 de abril, en el Teatro Benito Juárez, ubicado en Villalongín 15, colonia Cuauhtémoc, Metrobús Reforma. Funciones sábados y domingos a las 13:00 horas.

Hay descuentos del 50% para estudiantes de nivel básico, maestros, personas con discapacidad, trabajadores del gobierno e INAPAM con credencial vigente.

“La danza de la Pluma” en Los Pinos

Originario de Cuilápam de Guerrero, Oaxaca, el grupo de danzantes An N’divii presenta este fin de semana, en el Complejo Cultural Los Pinos, La Danza de la Pluma.

Es un baile ritual que expone la cosmovisión del pueblo mixteco y se presenta tradicionalmente en fiestas patronales y mayordomías y simboliza la crónica de pueblos vencedores y vencidos, conquistadores y conquistados.

Consta originalmente de 36 bailes acompañados por el ritmo de tambores y flautas. Según información de la Secretaría ade Cultura, la danza evocaba la confrontación bélica entre mixtecos y zapotecos, pero en el siglo XVI los frailes dominicos modificaron la música y la narrativa para relacionar la historia con la conquista y la evangelización y cambiaron el nombre por La Conquista.

Las representaciones son el sábado 7 y domingo 8, a las 15:00 horas, en la Explanada Francisco y Madero, entrada por parque Lira (Metro Constituyentes). Acceso gratuito.

Recital de Beethoven en el MUNAL

Este domingo 8 de marzo a las 11:30 horas en el salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte (Munal), se llevará a cabo un recital a cargo del pianista Alfredo Isaac Aguilar, que incluye la interpretación de tres sonatas del compositor alemán Ludwig van Beethoven (1770-1827).

La audición forma parte del ciclo El arte del piano organizado por la Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBAL, el cual se desarrolla desde 2017 para dar cabida a todas las manifestaciones pianísticas, no sólo de los Concertistas de Bellas Artes, sino del ámbito nacional e internacional.

El programa que ejecutará Aguilar consiste en tres sonatas del Genio de Bonn: Sonata no. 7 en Re mayor, Op. 10 núm. 3; presto, largo e mesto, menuetto: allegro y rondo: allegro; Sonata no. 24 en Fa sostenido mayor, Op. 78; Adagio cantabile: allegro ma non troppo y allegro vivace, así como Sonata no. 28 en La mayor, Op. 101. Para mayores informes puede llamar al teléfono del recinto 55 8647 5430.

“Desaparecer” de Pascal Rambert en la UNAM

Desaparecer es una obra pensada y escrita especialmente para México, por el francés Pascal Rambert, quien estaba interesado particularmente en trabajar la voz como materia prima de creación.

Considerado un artista multidisciplinario con una prolífica carrera en Francia y a nivel internacional, desde 2017 se ha asociado con el Théâtre des Bouffes du Nord en París, El Pavón Teatro Kamikaze en España, además de que es autor asociado en TNS – Teatro Nacional de Estrasburgo desde 2014.

Sus obras de teatro, reconocidas a nivel mundial han sido traducidas varios idiomas. De esta manera el director presenta Desaparecer, historia sobre un joven cineasta que sale de viaje a filmar imágenes. Imágenes fijas. Sin seres humanos. En el desierto. Eso fue lo que le dijo a sus seres queridos antes de partir.

Sin embargo, varias semanas después sus familiares no han recibido noticias. Nadie sabe lo que pasó. Cada quien tienen su versión de los hechos, lo único que se encuentra son las imágenes filmadas en 16 mm, donde lo único que se mueve, bajo el calor y en esos espacios inmóviles y desérticos, es el paisaje.

La puesta se muestra este sábado desde –con funciones en jueves, viernes, sábado y domingo hasta el 5 de abril– a las 19 horas, en un esfuerzo entre CulturaUNAM a través de la Cátedra Bergman, Teatro UNAM, el Centro Universitario de Teatro, la Compañía Nacional de Teatro, la Universidad de Guadalajara y el Instituto Francés de América Latina (IFAL).

Admisión de 150 pesos con descuento del 50% a estudiantes, maestros, UNAM, INAPAM, y jubilados del ISSSTE e IMSS con credencial vigente. Jueves de 30 pesos. Este domingo 8 de marzo no habrá función.

“Temporada de ópera” en el Parque México… ¡y es gratis!

¿Quién dice que la ópera es difícil? si buscas algo distinto para este fin de semana con la familia o la pareja hay una temporada de ópera completamente gratuita.

Se trata de la programación de “El encanto del canto” con actividades hasta el 19 de abril.

Cada domingo varían las actividades con zarzuela, opereta, comedia musical, así como canciones de reconocimiento internacional del repertorio italiano y de la canción fina mexicana.

Además, el programa tiene un plus, es organizado y dirigido por el reconocido crítico de música Raúl Díaz (columnista en Proceso) El Parque México se encuentra en Avenida México, entre las calles Zamora y Michoacán, colonia Hipódromo Condesa, el Metro más cercano es la estación Chilpancingo.

