Marcharon, gritaron, cantaron, tumbaron… todo para hacerse oír en el 8M

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso Digital). – Con la consigna “somos la voz de las que no tienen voz”, miles de mujeres marcharon, gritaron, se desnudaron, cantaron, rompieron vidrios, tumbaron vallas, quemaron cosas, se confrontaron entre sí, unas a favor de usar la violencia para protestar y otras en contra e hicieron de todo para ser escuchadas este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Desde el Monumento a la Revolución hasta el zócalo capitalino, pasando por avenida Juárez y marchando por 5 de mayo, mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas dejaron huella con sus voces coreando “¡y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía, el violador eres tú!”, “¡No es No!”, “¡Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres delante de la gente!”

#8M La marcha a su paso por la esquina de Paseo de la Reforma y Juárez #8M2020 #Marcha8M Fotos: Eduardo Miranda pic.twitter.com/xgV20DrIr7 — Proceso (@proceso) March 8, 2020

Con otro grito: “hay que abortar, hay que abortar, hay que abortar a este sistema patriarcal”, el contingente de la Universidad Iberoamericana logró salir del Monumento a la Revolución tras un par de horas de espera, pues desde las dos de la tarde comenzaron a marchar.

“¡Alerta, alerta, alerta que camina, la lucha feminista por América Latina y tiemblen, tiemblen, tiemblen los machistas que América Latina será toda feminista!”, fue otro de los gritos característicos en todos los contingentes de mujeres, quienes, de cuando en cuando, saltaban mientras cantaban “¡el que no grite es macho!”

Las expresiones de rechazo al sistema patriarcal se notaron en las cartulinas: “¡Nos queremos vivas y unidas!”, “¡Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca!”, “¡Con falda o pantalón, respétame cabrón!”, “¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!”, “¡Somos las brujas que no pudieron quemar!”.

Una niña muy emocionada enterneció a su contingente: “¡Maestra, maestra, gracias por enseñarme!”

#8M Participantes celebran después de que fue derribada una valla en 5 de Mayo Video: @DianaAvilaHdz pic.twitter.com/7AQ3ncKrbw — Proceso (@proceso) March 8, 2020

Las banderas de México con las palabras: “¡Ya basta!” ondeaban por doquier. El significado del feminismo, según las feministas, es la radical noción de que las mujeres somos personas, señalaron unas. “¡Amar si poseer! ¡Vivir sin violencia! ¡Somos las voces que no puedes callar! ¡El espacio es público, mi cuerpo no! ¡No nací mujer para morir por serlo!” ¡Mujer escucha, esta es tu lucha”, fueron otras expresiones de las mujeres que se manifestaron, mientras otras entonaban: “¡Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir que el pinche machismo se tiene que morir!”

En la esquina de Bucareli y Reforma se registró el primer connato de violencia. Mujeres con el rostro oculto sacaron martillos e intentaron romper las vallas colocadas para proteger las estaciones del Metrobús, pero no lo consiguieron. Las policías descargaron los extintores en sus rostros cubiertos con paliacates, mientras otras se hicieron hacia atrás para evitarlas, mientras pedían: “¡No violencia!”

#8M En 5 de Mayo manifestantes se expresan a favor y en contra de las encapuchadas #8M2020 #Marcha8M Video: Elizabeth Vieyra pic.twitter.com/QlAojyhQHT — Proceso (@proceso) March 8, 2020

Las mujeres del paliacate verde o morado cubriendo su rostro les respondieron: “¡Sí violencia! Y la aplicaron rompiendo vidrios desde las oficinas del Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la representación del gobierno de Nuevo León en la Ciudad de México, el Hotel Hilton, y todo lo que se podía romper a su paso, hasta una camioneta que lograron voltear, después de quemarla y golpearla.

“¡Los hombres tienen miedo a la mujer sin miedo! ¡Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio! ¡De camino a casa quiero ser libre no valiente! ¿Por qué el feminismo incomoda más que el feminicidio?”, expresaron más mujeres.

Salieron también los colectivos de mujeres que se han estado organizando para defenderse, como la Coordinadora Nacional de Usuarias en Resistencia (Conur), el Colectivo Shuk y la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas Asociación Civil (Adivac), quienes también colocaron una pancarta con la frase: “¡Arnav, te estamos buscando!”, la cual se sumó a otras fotografías de mujeres desaparecidas que portaban algunas manifestantes, como la de Tania, desaparecida desde el 28 de julio, en Guerrero.

“¡Mamá no te preocupes, hoy no ando sola por la calle!”, expresaron. “¡No somos histéricas, somos históricas!”, corearon otras.

Identificadas con el nombre RAD, las llamadas anarquistas pintaron frases a su paso: “mi falda no es corta, tu educación sí”, “por ti, por mí, por las que no están, por las que vendrán”, “marcho porque estoy viva, pero no sé hasta cuándo”, “nuestra lucha es por todas”, “respeta mi existencia o espera resistencia”.

Algunas destrozaron el Kentucky Fried Chicken, el Starbucks, el Hotel Fiesta Inn, la Plaza Alameda. Se escucharon cohetones. Hubo debate: “sí violencia y no violencia”. Unas gritaron: “¡No es violencia es autodefensa!”

En algunos puntos había hombres marchando, pero fueron expulsados: “¡Fuera hombres!” “¡Hombre consciente se va del contingente!”

Después, se registró otro connato de violencia entre policías y jóvenes que portaban un paliacate verde y se juntaron por el Hemiciclo a Juárez y antes de llegar a Eje Central.

Las mujeres policías no pudieron contenerlas pues tumbaron algunas vallas, golpeándolas con martillos, maderos, tubos. Entraron los refuerzos, eran hombres policías a quienes les aventaron agua, piedras, botellas, les gritaron: “¡Fuera, fuera, fuera!” y después, una de las agredidas denunció que una policía le roció gas pimienta.

“¡Cuiden a las mujeres, no a los monumentos”, gritaban unas, otras coreaban: “¡Primero las mujeres, luego las paredes! Y unas más respondieron: “¡Primero las paredes y luego las mujeres!” “¡Si ellos no me cuidan, me cuidan mis amigas!” “¡Quien fuera monumento para que me protegieras, puto!”.

“¡Que ser mujer no sea un factor de riesgo!”, se leía en una cartulina. En otra: “¡El Estado opresor es un macho violador!” De vez en vez, el grito era uno: “¡Somos malas! ¡Podemos ser peores!”

Al caer la tarde, en el zócalo, a la altura del balcón presidencial de Palacio Nacional, las mujeres hicieron una fogata y bailaron alrededor gritando consignas como: “¡Mi cuerpo si es arte, pero no para masturbarte! ¡Organización popular contra la violencia patriarcal! ¡Feminazis son los feminicidas! ¡Camino porque ‘estarse quieta’ no sirvió de nada!”, entre otras.

#8M | En la plancha del Zócalo capitalino algunas de las manifestantes hicieron una fogata.

(Video: Ángeles Torres)

➡ https://t.co/MnJ7LPilhS pic.twitter.com/vMXCilF6En — Proceso (@proceso) March 9, 2020

Para terminar la manifestación, un solo grito y dos palabras unieron a las mujeres: “¡Fuimos todas!”

