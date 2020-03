Asesinan a dos mujeres en Gunajuato; una asistiría a la marcha del #8M

GUANAJUATO, Gto. (Proceso Digital).- Dos mujeres, una de ellas una joven estudiante que había anunciado su participación en las protestas de este domingo 8 de marzo, fueron asesinadas este mismo día en distintas ciudades del estado.

Nadia Verónica Rodríguez Martínez, de 23 años, estudiaba en la Universidad Iberoamericana de León. Era originaria de Salamanca, donde fue asesinada la madrugada de este domingo 8 cuando salía de una fiesta y se dirigía a su casa.

Según información de la Policía Municipal, alrededor de las 2:30 horas, la joven había salido de una fiesta y abordó un automóvil Ford color plata, en el que tomó por el camino estatal a la comunidad de La Ordeña para enfilarse a su casa.

En el trayecto, de acuerdo con algunas versiones, hombres en otro automóvil la alcanzaron y le obstruyeron el paso; luego uno de ellos le disparó con un arma de grueso calibre, en numerosas ocasiones.

La joven quedó sin vida dentro del auto. Tras el arribo de policías y paramédicos, llegaron algunos de sus familiares al lugar e identificaron a Nadia Verónica.

La estudiante participaba en el colectivo Mujeres de la Ibero, y con ellas había efectuado ya algunos preparativos para las actividades de protesta de este día 8.

En un simulacro en redes sociales con otras mujeres, Nadia había publicado su fotografía con el encabezado: “Desaparecida” y abajo la leyenda: “Este cartel es una simulación que tiene la finalidad de concientizar la violencia que vivimos las mujeres en México”.

En su perfil de Facebook, la joven había publicado un mensaje dirigido a su familia, a propósito del riesgo existente:

“Mami, papi y hermano, si algún día soy yo quédense con la mejor imagen de mi, recuérdenme como yo a ustedes los recordaré, porque no soy un cuerpo tirado y lastimado, porque mi ser no vive en la foto que pasan los medios de comunicación creando morbo y mucho menos hagan caso a comentarios machistas que hablaran de mi en las redes sociales.

“Si algún día soy yo sepan que jamás me rendí, que pelee hasta mi último aliento y su imagen siempre estuvo presente, que disfrute de mi vida, que reí y baile hasta cansarme, que ame todo lo que hacía, que alce mi voz y no me quede callada, que realmente pensaba que el mundo podía cambiar pero termino quitándome la vida.

“Si algún día soy yo, por favor cuiden con el alma a mi sobrina porque yo quise ser un ejemplo para ella y sobre todo enséñenle a no vivir con miedo y a luchar por su vida. PORQUE SI ALGÚN DÍA SOY YO, QUIERO SER LA ÚLTIMA”.