RompoParo: mujeres comparten su experiencia tras paro nacional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un día después del paro nacional, decenas de mujeres compartieron sus reflexiones, agradecimientos y frustraciones en Twitter a través del hashtag #RompoParo, que se colocó en el tercer lugar de las tendencias en la red social.

Algunas usuarias compartieron su tristeza y enojo porque en escuelas y lugares de trabajo los hombres aprovecharon el día para usar videojuegos, hablar mal de sus compañeras e incluso realizar convivios.

Se me informa que los machitos de mi trabajo aprovecharon el día sin mujeres para ponerse a cosificar y hablar de las que (según ellos) les tiran el pedo. Neta, no entendieron nada.

Otras expresaron su agradecimiento a hombres que sí entendieron la finalidad del paro y de la marcha, incluido un empleado de limpia, quien dijo no estar molesto por tener que retirar pintas de lo monumentos.

Las mujeres que salen hoy no están mal. No están en contra. No se están exponiendo. No lo están pidiendo. Están cansadas de la violencia. Viven con miedo. No las tienen que juzgar. También levantarían la voz por ti.#NiUnaMenos #ParoNacionalDeMujeres #Paro9M

— Edd Villela Aranda (@Edd14) March 9, 2020