AMLO se dice optimista tras el “lunes negro”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador, se mostró optimista ante “el lunes negro” por la caída de las bolsas internacionales en el contexto del desencuentro en la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) y el Covid-19.

“Vamos resistiendo. Tenemos finanzas públicas sanas, nos ayuda mucho porque logramos blindarnos. No se gastó más de lo que tenemos de ingresos, no se endeudó al país, por primera vez no creció la deuda pública, al contrario, poquito, pero bajó”, expuso como signos de fortaleza de la economía mexicana.