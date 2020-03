Se desata balacera cerca de la Torre Diana tras intento de asalto; hay un herido

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Al menos una persona resultó herida por disparos de arma de fuego, tras el intento de asalto a un usuario de una casa de cambio en la calle Río Mississippi, a unos pasos de Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos, de los que no hay ninguna persona detenida, ocurrieron hacia las 14:00 horas de este martes, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC).

De acuerdo con la policía capitalina, un elemento de la SSC frustró un asalto a una persona que salía de una casa de cambio en Río Mississippi, en la colonia Cuauhtémoc.

Los asaltantes le dispararon y el uniformado repelió la agresión.

En el intercambio de disparos, el conductor de un servicio de taxi que transitaba por el lugar resultó herido, y fue trasladado a un hospital para su atención.

La usuaria de Twitter @paoopalooza subió a la red social un video en donde muestra imágenes de lo sucedido.

Estoy en Torre Diana. Acaban de sonar disparos. Me acaban de pedir que me tire al piso y me proteja. Estoy temblando. QUE ESTÁ PASANDO EN MÉXICO, QUÉ CARAJOS ESTÁ PASANDO pic.twitter.com/7NizE1Pf2g — out of context Paulina (@paoopalooza) March 10, 2020

“Estoy en Torre Diana. Acaban de sonar disparos. Me acaban de pedir que me tire al piso y me proteja. Estoy temblando. QUE ESTÁ PASANDO EN MÉXICO, QUÉ CARAJOS ESTÁ PASANDO”, se escucha.

En las imágenes, se percibe la voz de hombre que indica a las demás personas que se resguarden detrás de los muros.

Con voz temblorosa, ella narra: “Literal, estamos en Torre Diana, AT&T. Acaban de sonar balazos. Nos acaban de decir a todos que nos tiremos al suelo. Esta es tu Ciudad de México, Claudia Sheinbaum”.

Comentarios