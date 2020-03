Periodista acusa al líder del PRI en Oaxaca de amenazarla

OAXACA, Oax. (apro).- “Maldita enferma”, “Hay que saludarla… bien”, fue la amenaza que le mandó el dirigente estatal del PRI en Oaxaca, Jorge González Ilescas, a la periodista María de los Ángeles Nivón.

La amenaza se dio minutos después de que la periodista publicó en su columna Primera Línea una denuncia de acoso sexual en los planteles del Colegio de Bachilleres de Oaxaca (Cobao), cuyo director general es su hijo, Rodrigo González Ilescas, señalado de ser omiso ante una serie de denuncias.

Ante la gravedad del caso, la periodista presentó una queja en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO/CA/106/(01)/OAX/2020), misma que decidió emitir medidas cautelares para que se actúe y se garantice su seguridad personal.

La amenaza se dio justo dos días antes de que se conmemorara el Día Internacional de la Mujer y provino de Jorge González Ilescas, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y padre del director general del Colegio de Bachilleres de Oaxaca, Rodrigo González Ilescas.

El chat

Nivón relató que su columna siempre la comparte en las redes sociales y en un chat de WhatsApp la envía a una lista de contactos. Dentro de ellos está Jorge González Ilescas.

“El pasado viernes 6 de marzo publicamos la columna, como es costumbre a las 6:00 de la mañana, y a las 7:30 se la envié al líder del PRI, como lo he hecho siempre al igual que a otras personas desde mi número celular. Casi de inmediato, a las 7:39 am, me envió el mensaje: ‘Maldita enferma, hay que saludarla… bien’”.

“No le contesté, pero sí le tomé captura de pantalla. A las 8:40 el líder estatal del PRI borró los mensajes y ahí sí le respondí: ‘Para que lo borras, la captura ya la tengo’, ‘es una amenaza y así la tomo’”, puntualizó.

La respuesta fue: “No amiga, es de otra cosa, nunca lo haría contigo, pese a que nos tratas como si nos odiaras”.

“Yo no tengo odios Jorge y lo sabes”, le refutó de inmediato.

Y a ello contestó: “Y nosotros te respetamos”, “Tampoco yo”.

Y salió el tema del Cobao: “Cuando se tiene que cuestionar un tema se hace no se puede quedar callados y lo del Cobao se tiene que investigar”, le encaró la reportera:

“Sí amiga, pero también hay cosas positivas y esfuerzos en el ánimo de mejorar las cosas”, “en eso está el director…pero hay esfuerzos en el ánimo de mejorar”. “Ojalá y permitas que te den la información”, “y en el PRI ya va haber cambio de dirigencias…también en el ánimo de fortalecer y mejorar”. “Mi respeto y aprecio, abrazo”, cerró su respuesta.

En la columna, la periodista da a conocer documentos, capturas de pantalla y audios de denuncias de alumnas del Cobao de Putla Villa de Guerrero, en el cual narran el acoso que sufrieron y confirman que todo lo publicado es cierto.

“Por eso indignan las reacciones virulentas de personajes como el priista Jorge González Ilescas, que en lugar de admitir fallas y hablar con su hijo para corregirlas, acude a la amenaza, como si las y los periodistas fuéramos culpables de los errores y omisiones que cometen en el ejercicio público de sus funciones, en sus responsabilidades”, finalizó.

