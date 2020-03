Gobierno de la CDMX no denunciará a agresoras del #9M: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que su administración no presentará denuncias penales contra las mujeres encapuchadas que agredieron a manifestantes, policías, periodistas, monumentos históricos y el Palacio Nacional durante la marcha del pasado domingo 8, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

“No por parte de la autoridad, pero si alguien presenta una denuncia, pues es obligación de la Fiscalía seguirla”, dijo en conferencia.

La mandataria capitalina aseguró que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México sólo dará seguimiento a las demandas que sean presentadas por las personas agredidas o los dueños de los establecimientos comerciales dañados.

“Ahí donde hay denuncia, le da seguimiento la Fiscalía, ellos son los que tienen que contestar. Y afortunadamente la mayor parte de la manifestación, yo diría el 99% fue pacífica y fue una manifestación de mujeres en defensa de sus derechos y de la igualdad”, subrayó.

En tono molesto, Sheinbaum negó las versiones de manifestantes y grupos organizadores de la marcha en el sentido de que las personas agresoras tenían protección del gobierno capitalino, en particular una persona que quedó grabada en video cuando lanzó una bomba molotov hacia Palacio Nacional, que ocasionó quemaduras a varias personas, entre ellas la fotógrafa Berenice Fregoso, del diario El Universal.

“Falso, absolutamente falso. No tiene nada que ver con eso. No somos lo mismo. Absolutamente falso. Es una persona que hizo esto, y si hay una denuncia contra esta persona la seguirá la Fiscalía, como sigue cualquier otra denuncia, pero no tuvo absolutamente nada que ver con alguna institución del gobierno de la ciudad”.

La jefa de gobierno reconoció a las mujeres policías del Agrupamiento Ateneas: “Ellas actuaron siempre resistiendo, defendiendo monumentos históricos y evitando al máximo el daño, inclusive de las propias manifestantes y de aquellas que inclusive lanzaron artefactos explosivos caseros”, apuntó.

Finalmente mencionó que 18 uniformadas resultaron lesionadas y dos de ellas aun permanecen en el hospital, una por fractura de pie y la otra por quemadura en la cara.

