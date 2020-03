Conservadores no podrán echar atrás programas sociales, celebra AMLO tras reforma constitucional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró hoy la aprobación de la reforma al artículo 4 constitucional, que garantiza desde ese ordenamiento la implementación de programas sociales.

“Toco madera, pero si regresan los conservadores no podrán echar atrás este nuevo derecho”, dijo.

La expresión forma parte de las que suele repetir cuando concreta alguna de las medidas llevadas a la Constitución como parte de lo que él llama la “Cuarta Transformación”.

En su conferencia de prensa matutina, el presidente señaló la oposición del PAN, repasando la votación que incluyó el voto en contra de un perredista y dos independientes, destacando que todos los demás legisladores de las diferentes fuerzas políticas votaron a favor.

“Es un avance importantísimo, es establecer el estado de bienestar y como es reforma constitucional no van a poder darle marcha atrás en el futuro”.

Desde los primeros días de su administración, el mandatario consideró que elevar a rango constitucional el derecho a los programas sociales que en su sexenio llevan el vocablo “Bienestar”, era prioritario y parte de “las bases” que pretendía sentar para la transformación.

Confió en que el Senado de la República apruebe la reforma en su papel de cámara revisora para que luego pase a las legislaturas de los estados.

El consejero jurídico Julio Scherer Ibarra, consideró que el cambio es la columna vertebral de la actual administración y que concreta lo iniciado desde que López Obrador fue jefe de gobierno capitalino.

En su intervención, el funcionario leyó el párrafo correspondiente al articulo adicionado, así como los transitorios que especifican las becas, pensiones y ayudas económicas.

Por su parte, el presidente expuso en una gráfica la forma en que se votó:

“Ofrezco disculpas, pero esto es lo que ayuda a aclarar las cosas, de qué lado están los conservadores y dónde están los liberales. Quería que lo supiera la gente porque si no, no sale en los medios, no aparece nada. A lo mejor ahora en el Senado cambian de parecer, ojalá”.