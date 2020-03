La OMS declara una pandemia de coronavirus Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Ante la rápida propagación en el mundo, con más de 4 mil muertes y 100 mil casos confirmados, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una pandemia de coronavirus Covid19.

En conferencia de prensa celebrada en Ginebra, Suiza, el director del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió a los países intensificar las acciones para mitigar la propagación, proteger a las personas y trabajadores de salud, y salvar vidas.

🚨 BREAKING 🚨

"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020