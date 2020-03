A España le esperan “semanas duras” para contener el Covid-19, afirma Pedro Sánchez

MADRID (apro).- El presidente del gobierno de España Pedro Sánchez afirmó que al país le esperan “semanas duras” en la contención del Covid-19.

En el mejor de los escenarios, tardarían dos meses en decretar el fin de la epidemia, o bien de cuatro a cinco meses en el peor de los escenarios, según la estimación que hizo este miércoles el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.

En España la epidemia mantiene un ritmo creciente, con dos mil 109 casos positivos, la mitad en la comunidad de Madrid, donde creció 30% en solo 24 horas. El 78% de los infectados se concentran en las comunidades de Madrid, La Rioja, País Vasco y Andalucía. Hasta ahora hay 49 muertos en el país por la Cociv-19 y hay 136 altas hospitalarias.

Madrid concentra a 102 de los 126 contagiados concentrados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), esto se debe al tipo de focos de contagio (residencias y centros de adultos mayores, que es la población de más riesgo), explicó Simón en su rueda de prensa diaria para informar la evolución de la situación.

El gobierno de Valencia anunció anoche el aplazamiento de las tradicionales Fallas, la fiesta en que se queman enormes figuras, las antorchas, y que la última vez que se suspendieron fue tras los atentados terroristas del 2004.

Tanto en Madrid como en Barcelona se prohibió celebrar eventos de más de mil personas; la celebración de encuentros de fútbol y otros eventos deportivos a puerta cerrada.

El Ayuntamiento de Madrid ha ordenado el cierre de todos los teatros, centros culturales, polideportivos y bibliotecas municipales, durante los próximos 15 días.

Casa México cierra sus puertas

En sintonía con las recomendaciones tomadas por la Comunidad de Madrid y las autoridades sanitarias, Casa de México en España anunció su cierre temporal y pospone sus actividades en los siguientes 14 días, hasta el próximo 25 de marzo, a la espera de las recomendaciones de las autoridades, informó en un comunicado.

Los gobiernos de Galicia y del País Vasco estudian la posibilidad de aplazar las elecciones convocadas para el próximo 5 de abril.

Esto se suma a las medidas dispuestas con anterioridad para evitar la expansión del contagio, como es la suspensión de las actividades lectivas desde infantil a universidades en la Comunidad de Madrid y ciudades del País Vasco durante dos semanas o la supresión de todos los vuelos con Italia durante 14 días.

Contención reforzada

Fernando Simón explicó que las zonas de “transmisión comunitaria” hasta hoy son la Comunidad de Madrid, toda La Rioja, y las localidades de Miranda del Ebro (Castilla y León), Vitoria y Labastida (en Euskadi).

Por ello, las medidas aplicadas en estos territorios están en un escenario de “contención reforzada”, que requiere de acciones más restrictivas para combatir la propagación del Covid-19, y tienen un horizonte de al menos 14 días. Consideró que es posible que en nueve o 10 días se empiecen a reflejar los efectos de las medidas de contención aplicadas.

El responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias pidió a las personas que “tienen que asumir la responsabilidad que les corresponde. No se está bloqueando el país, hay cosas que van a sufrir impactos importantes, pero no se está limitando la movilidad. Sí se está pidiendo responsabilidad”, dijo, en especial en cuanto a la higiene personal, al mantenimiento de una distancia de seguridad, a no salir de casa con síntomas y evitar viajes innecesarios para en lo posible no transferir el Covid-19 de unos a otros territorios.

Explicó que “no se está hablando de bloquear la Comunidad de Madrid”, esto ante los continuos rumores

La Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó la suspensión durante dos semanas de todos los partidos de fútbol y fútbol sala no profesionales de ámbito estatal, tras las medidas dictadas

También recomendó a la Liga, a la Asociación de Futbolistas Profesionales ya la Comisión Nacional de Fútbol Sala a sumarse a una comisión de seguimiento creada por la emergencia del Covid-19.

