Sentencian a Harvey Weinstein a 23 años de cárcel por violación y abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El influyente productor hollywoodense Harvey Weinstein fue sentenciado a 23 años en prisión por violación y abuso sexual

El veredicto dictado este miércoles por la Corte de Manhattan es un triunfo histórico para el movimiento #MeToo.

La fiscal Joan Illuzzi-Orbon pidió al juez James Burke que la sentencia contra el otrora poderoso empresario reflejara “la gravedad de sus acusaciones” y “la falta de remordimiento por el daño que ha causado”.

La sentencia también debía evitar que Harvey Weinstein y otros cometan más delitos como los relatados durante el juicio.

El fundador de Miramax y The Weinstein Company cumplirá 68 años el próximo 19 de marzo.

De acuerdo con The New York Times, Weinstein no pasa por un buen estado de salud. Escuchó la sentencia en silla de ruedas. Dijo sentirse arrepentido y “totalmente confundido”

El 24 de febrero fue declarado culpable de violación en tercer grado y asalto sexual en primer grado.

The New York Times y The New Yorker destaparon en 2017 el escándalo que acabó con la carrera y la reputación de Harvey Weinstein, productor de varias películas ganadoras del Oscar y otros premios (con información de agencias).

