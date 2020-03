Alcalde de Chichihualco: gobiernos federal y estatal son omisos ante la violencia

CHICHIHUALCO, Gro. (apro).- El alcalde del municipio de Leonardo Bravo, Ismael Cástulo Guzmán, acusó al gobierno federal y estatal de ser omisos ante el drama que se vive en la sierra de la entidad, donde la confrontación entre grupos armados ha dejado una estela de muerte, desplazados y desaparecidos.

Incluso, reveló que actualmente no hay clases y los centros de salud están cerrados en al menos 16 comunidades del corredor Xochipala-Tlacotepec por la ausencia de docentes y médicos tras los hechos de violencia registrados el pasado fin de semana en el poblado de Filo de Caballos, que dejó un saldo de cinco personas asesinadas.

En conferencia realizada ayer en la sede del ayuntamiento de Leonardo Bravo en el poblado de Chichihualco, Cástulo Guzmán refutó la postura del gobierno estatal, que informó que en la Sierra hay presencia de soldados y policías para restablecer la seguridad y replegar a los grupos armados.

“Hay dos bases del Ejército pero ellos no intervienen cuando se dan los enfrentamientos porque su misión es erradicar plantíos de amapola. En los hechos, no hay presencia del gobierno federal y estatal en la sierra”, sentenció el edil postulado por el PRI.

Acompañado por miembros de su cabildo y 16 comisarios que pidieron omitir sus nombres porque están amenazados de muerte, el presidente municipal de Leonardo Bravo exigió un ya basta a la violencia y clamó ayuda de la federación.

Ello debido a que los recientes hechos de violencia provocaron otro éxodo de desplazados por la violencia que se suman a las más de 600 personas que desde el año pasado fueron obligados a dejar sus poblados.

“En la Sierra no hay programas del gobierno federal, ni becas para estudiantes, ni sembrando vida, menos salud y educación. No hay nada nada, parece que al gobierno estatal y federal no le interesa la Sierra y la situación ya es desesperante”, advirtió el alcalde en nombre de los comisarios que estuvieron presentes.

Cástulo Guzmán consideró qué hay “omisión“ del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Héctor Astudillo Flores porque tienen toda la información sobre la situación de la sierra que sigue hundida en una crisis de violencia ante la confrontación de grupos delictivos y las autoridades “no hacen nada” para frenar la barbarie y restablecer la paz en esta franja de la entidad.

Documentos oficiales consultados por la agencia de Proceso indican que los grupos armados que están activos en la sierra no sólo disputan el control de las zonas de producción de amapola, sino también los recursos que genera la industria minera asentada en el cinturón de oro del río Mezcala.

Comentarios