El Salvador decreta cuarentena y prohíbe la entrada de extranjeros por coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El gobierno de El Salvador decretó cuarentena en todo su territorio por el coronavirus Covid-19, a pesar de que, hasta ahora, no se ha registrado ningún contagio en ese país centroamericano.

La medida también restringe la entrada de extranjeros durante, al menos, los siguientes 21 días.

El anuncio lo dio el presidente de ese país, Nayib Bukele, a través de un mensaje en cadena nacional, en el que señaló que su gobierno puede garantizar a la población que no hay ningún caso de coronavirus, considerado ya una pandemia, pero no así el que no vaya a llegar a El Salvador.

“Probablemente esta medida será criticada. Pero nosotros, viéndonos en el espejo de otros países, hemos decidido declarar cuarentena para todo el territorio nacional”, fueron sus palabras.

Cuarentena Este día hemos tomado una decisión difícil. Probablemente recibamos críticas de algunos sectores. Tal vez perdamos algunos puntos de popularidad.Pero lo más importante, es la vida de los salvadoreños; la cual juramos proteger. Posted by Nayib Bukele on Wednesday, March 11, 2020

La medida restrictiva durará al menos 21 días y contempla el cierre de escuelas. Sin embargo, según Bukele, la actividad económica seguirá de manera normal, por lo que los salvadoreños no tendrán que preocuparse por desabasto de alimentos o productos.

Hasta este miércoles, El Salvador no registra ningún caso de coronavirus Covid-19. Sin embargo, en Centroamérica se han presentado una muerte en Panamá y 23 contagios (Costa Rica 13, Panamá 8 y Honduras 2).

