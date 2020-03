Alumnas de Veracruz colocan “tendederos” para denunciar acoso

XALAPA, Ver. (apro).- Alumnas de la Universidad Veracruzana (UV) y del Instituto Tecnológico de Veracruz (ITV) colgaron “tendederos” en los pasillos y explanadas de los planteles educativos para denunciar casos de acoso sexual y hostigamiento escolar.

En el ITV, una veintena de alumnas colocó cartulinas y telas donde dieron a conocer el maltrato escolar, misoginia y acoso por parte de maestros y personal administrativo.

En el caso de la UV, estudiantes de periodismo colocaron en el pasillo de la Facultad de Comunicación mensajes con señalamientos en contra de catedráticos que las llaman “mamacita”, les lanzan piropos o recurren al hostigamiento escolar.

Por la tarde-noche, estudiantes de la UV que están a punto de egresar también colocaron veladoras para honrar la memoria de jóvenes y estudiantes asesinadas en los últimos tres años.

Fotografías de los “tendederos” colocados en el ITV y la UV se volvieron virales en las redes sociales, y en Facebook y Twitter exalumnas de ambas instituciones académicas se sumaron a la ola de críticas contra maestros, a quienes acusaron de acosadores e instigadores.

Entre los mensajes colocados en la Facultad de Comunicación de la UV se leía: “¿Vienes a ver si sale tu nombre?”, “Vengo a estudiar, no a que me acosen” “No me da risa que me llames mamacita”, “A mí me agarraron las piernas en primer semestre”.

En el ITV, ubicado en la zona norte del Puerto de Veracruz, los reproches eran muy similares: “Vengo a ser ingeniera, no a satisfacerte sexualmente”, “El maestro es un misógino y acosador”, “Tus maestrías no sirven de nada cuando eres un cerdo”, “No era paz, era silencio”, “ITV, si eres neutral en las situaciones de injusticia, entonces eres opresor”.

Fotos: Alejandro Ávila

