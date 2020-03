Tras su condena, Harvey Weinstein demerita al movimiento #MeToo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la sentencia de 23 años de prisión dictada hoy al exproductor fílmico Harvey Weinstein, éste decidió hacer uso de la palabra durante la audiencia y dijo tener “un profundo remordimiento”, además, rechazó el movimiento #MeToo mencionando que había ido demasiado lejos.

“Estoy totalmente confundido por todo esto… este sentimiento de que miles de hombres y mujeres están perdiendo la posibilidad de tener un juicio justo. Estoy preocupado por este país (Estados Unidos)”, dijo.

Y es que el tribunal penal del estado de Nueva York (E.U.) dio a conocer el veredicto en el que se imputaron dos casos a Weinstein que se consideraron aprobados: Tres años por un delito sexual en primer grado (sexo oral sin consentimiento) a la ayudante de producción Mimi Haleyi; y 20 años de condena por una “violación sin consentimiento expreso” a la actriz Jessica Mann.

Ambas mujeres hablaron en la corte antes de que el juez James Burke anunciara el castigo confrontando al productor, sus testimonios ayudaron a sellar la sentencia en dicho juicio, considerado histórico para el movimiento #MeToo (#YoTambién) que inició en 2017 y revivió el caso de la actriz Rose McGowan, una de las principales detractoras del productor, quien lo denunció públicamente en 2016 a la revista The New Yorker.

McGowan, en una entrevista realizada por el reportero Ronan Farrow — quien escribiera las primeras investigaciones sobre Weinstein–, declaró el pasado 28 de febrero que tras conocer el veredicto de culpabilidad lo único que podía sentir era felicidad:

“La noche anterior me quedé despierta hasta muy tarde, creo que eran las cinco de la mañana, y cuando supe el veredicto no podía dejar de llorar, después me llegaron cientos de mensajes en el celular respaldándome.

“Me sentí muy feliz, aunque después pensé que quizá buscaría contratar a alguien para matarme… Casos como estos nunca han llegado demasiado lejos en el sistema de justicia estadunidense, así que de alguna manera es revolucionario, me siento triste por todos los casos que fueron desechados, y a la vez feliz por el resultado de estos”.

Las acusaciones al productor de Hollywood y ex co fundador de Miramax y The Weinstein Company surgieron en octubre de 2017 y dieron paso a otras señalizaciones en contra de directores y actores en la misma meca del cine, así el #MeToo se esparció a varios países del mundo contra de personajes de la política, entretenimiento, cultura y deporte, en donde hombres con poder abusaron de sus posiciones para acosar o abusar sexualmente a mujeres.

